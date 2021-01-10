員榮捐住警器 弱勢族群優先申請

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫療體系今年再度捐贈300個住宅火災警報器給消防二大隊推廣使用，消防人員向民眾宣導住警器用途。圖／員榮醫療體系提供
員榮醫療體系今年再度捐贈300個住宅火災警報器給消防二大隊推廣使用，消防人員向民眾宣導住警器用途。圖／員榮醫療體系提供

彰化縣員林市員榮醫療體系連續4年捐贈住宅用火災警報器給彰化縣消防局第二大隊，提供給弱勢族群家庭及具高風險建築優先申請裝設，有需要的民眾可向消防局第二大隊或員生醫院申請領取。

員榮醫療體系員生醫院郭武憲院長表示，員榮醫療體系連續4年視消防局需求，捐贈防災、預警用具，今年也再度捐贈300個住宅火災警報器給消防二大隊推廣使用，1月8日已先於員生醫院開放戶籍員林西區民眾申請裝設，一戶申請一個。　　

彰化消防局第二大隊長徐溫聰說，因目前一般公共場所及消防列管的工廠都有裝設火警自動警報設備，但一般民眾住宅通常不會裝設，這300個火災警報器將優先開放給弱勢族群家庭來申請裝設，另外像鐵皮、老舊及木造等建築，也可優先申請。

火災 建築

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