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高檔蜂蜜這樣來的 有機專家幫蜜蜂蓋棉被、餵薑黃糖水

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣有機農業專家陳世雄在自家農場幫蜜蜂「蓋棉被」禦寒，還餵蜜蜂吃薑黃糖水，讓蜜蜂好過冬。記者林宛諭／攝影
彰化縣有機農業專家陳世雄在自家農場幫蜜蜂「蓋棉被」禦寒，還餵蜜蜂吃薑黃糖水，讓蜜蜂好過冬。記者林宛諭／攝影

寒流發威，彰化縣有機農業專家陳世雄在自家農場幫蜜蜂、黑水虻「蓋棉被」禦寒，還餵蜜蜂吃薑黃糖水，陳世雄近年熱衷養蜜蜂，他說，蜜蜂是生態環境指標性昆蟲，如果沒有蜜蜂授粉，人類三分之一的食物就不見了。

曾任中興大學農場場長、明道大學校長的陳世雄從教職退休後，仍經常受邀演講，推動有機農業不遺餘力，4年前他開始養蜜蜂，愈養愈有心得，最高養了約80箱蜜蜂，蜜蜂也成為他推動環境教育範例。

在寒流來襲，他也分享自己養蜂禦寒心得，陳世雄說，蜜蜂大概在氣溫攝氏14度時，活動力大概就停止，到了8度，蜜蜂就會傷亡，所以寒流來襲時，在蜂箱前也會看到不少陣亡的蜜蜂，所以他在天氣寒冷時，就先在蜂箱的氣窗先塞紙巾防寒風進去，還在蜂巢片「蓋棉被」蓋上厚帆布保溫。

陳世雄說，冬天蜜蜂消耗自己採的蜂蜜還不夠，得再餵蜜蜂糖水，才能讓牠過冬，為了提升蜜蜂過冬的抵抗力，他煮糖水時還加進薑黃粉。

陳世雄說，人類食物的來源裡大概三分之一以上靠蜜蜂授粉，曾有專家說如果蜜蜂滅絕人類活不過4年，所以他也推動農業不要用除草劑和農藥，才不會讓採蜜的蜜蜂無辜死亡，要讓環境更無毒。

而1500隻蜜蜂每隻蜜蜂要採400萬朵花，才能產出450公克的花蜜，花蜜也是相當珍貴的食物，陳世雄為了養蜂還到加拿大等國家參加相關會議取經，也發現國外五、六星級的飯店是用最原始帶著花蜜的蜂巢讓客人直接吃，是相當高檔的食物，他也有意與國內飯店業者合作推出這樣的自然飲食文化。

而陳世雄也養蟲蟲黑水虻，用來吃廚餘、餵雞，也是他進行循環農業的利器，為了幫黑水虻過冬，除了把不要的舊牛仔布當成蟲蟲的被被，最近還買了電暖器讓蟲蟲暖一點，他笑說他們真正做到「蟲寒己寒，蟲饑己饑。」萬物皆平等。

彰化縣有機農業專家陳世雄4年前開始養蜜蜂，愈養愈有心得，最高養了約80箱蜜蜂，蜜蜂也成為他推動環境教育範例。記者林宛諭／攝影
彰化縣有機農業專家陳世雄4年前開始養蜜蜂，愈養愈有心得，最高養了約80箱蜜蜂，蜜蜂也成為他推動環境教育範例。記者林宛諭／攝影

彰化縣有機農業專家陳世雄在自家農場幫蜜蜂「蓋棉被」禦寒，還餵蜜蜂吃薑黃糖水，讓蜜蜂好過冬。記者林宛諭／攝影
彰化縣有機農業專家陳世雄在自家農場幫蜜蜂「蓋棉被」禦寒，還餵蜜蜂吃薑黃糖水，讓蜜蜂好過冬。記者林宛諭／攝影

陳世雄發現國外五、六星級的飯店是用最原始帶著花蜜的蜂巢讓客人直接吃，是相當高檔的食物，他也有意與國內飯店業者合作推出這樣的自然飲食文化。記者林宛諭／攝影
陳世雄發現國外五、六星級的飯店是用最原始帶著花蜜的蜂巢讓客人直接吃，是相當高檔的食物，他也有意與國內飯店業者合作推出這樣的自然飲食文化。記者林宛諭／攝影

蜜蜂 蜂蜜

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