疫情期間藥師辛苦了 王惠美頒獎表揚

彰化縣藥師公會慶祝藥師節並宣導用藥安全，今天在溪州公園舉辦「用藥常識闖關園遊會」，彰化縣長王惠美說，去年新冠肺炎因口罩實名制，藥師特別辛苦，是真正的幕後功臣，讓大家度過危機，也成為世界之光。

今天受表揚藥師有：林武男、吳英鴻、曾榮造、柯廣明、張炳城、黃武雄、沈純欣、游聰琴、鄭秋雄、陳文義、王茂坤、蕭俊榮、林坤玉、洪章榮、詹彰憲、洪國欣、林汝青、沈祿卿、許素真、江信康、宋森一、楊文清、楊文理、呂燕麗、廖明科、邱政平、傅瑞穗、謝幸男、吳順得、施仲堅。

彰化縣藥師公會理事長童玟津藥師、藥師公會全聯會理事長黃金舜等人與會，活動並宣導正確用藥及反毒宣導。

王惠美表示，彰化縣藥師為提升病患用藥安全、積極推動衛生保健計畫付出許多心力。尤其還為弱勢族群送藥到府、長照輔具得來速、糖尿病照護等等；在新冠肺炎疫情中，藥師站上第一線，全力配合中央，「口罩實名制」才能在短時間內順利上線，藥師就是「防疫英雄」。