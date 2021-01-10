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「超級華人風雲大賞」除夕節目 在台中梧棲真武宮錄影

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
除夕特別節目「超級華人風雲大賞」，今天在台中市梧棲區真武宮錄影。記者游振昇／攝影
除夕特別節目「超級華人風雲大賞」，今天在台中市梧棲區真武宮錄影。記者游振昇／攝影

預錄節目搶先看，除夕特別節目「超級華人風雲大賞」今天在台中市梧棲區真武宮、萬興宮錄影，介紹真武宮市定古蹟，現場有民俗技藝捏麵人、糖葫蘆、打糖蒼、吹糖人、早藝人、龍鬚糖，很有過年氣氛，也吸引民眾在旁看熱鬧，提前感受過年歡樂。

超級華人風雲大賞是2021年三立電視製播的農曆新年除夕特別節目，節目安排龍虎兩隊藝人遊戲、歌唱表演等比賽，龍虎兩隊藝人包括曾國城、蔡昌憲、王仁甫、許孟哲、納豆、許志豪等一同較勁。

龍虎開場秀兩隊隊長說明今年遊戲比賽規則、包括「菜市場玩很大PK、牛轉乾坤好運到俗藝技賽走大轎、民俗藝陣表演和在地食材年菜料理賽等。

萬興宮有「走大轎」PK賽、藝陣表演秀，兩頂神轎由龍虎各隊派出藝人4人，與扛轎班4人共8人抬著神轎來回衝刺，展現活力與耐力，看哪一隊跑的次數越多即獲勝； 「走大轎」儀式是梧棲地區特殊的宗教民俗活動，在梧棲當地有著一個流傳上百年的文化習俗，也是全台獨特的民俗文化資「走大轎」。

除夕特別節目「超級華人風雲大賞」，今天在台中市梧棲區真武宮錄影。記者游振昇／攝影
除夕特別節目「超級華人風雲大賞」，今天在台中市梧棲區真武宮錄影。記者游振昇／攝影
除夕特別節目「超級華人風雲大賞」，今天在台中市梧棲區真武宮錄影。記者游振昇／攝影
除夕特別節目「超級華人風雲大賞」，今天在台中市梧棲區真武宮錄影。記者游振昇／攝影

梧棲

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