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建國市場攤商簽反萊豬連署 邊問為何讓有毒的肉進來

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
攤商怒簽反萊豬連署書，邊罵什麼讓有毒的肉進來！記者陳秋雲／攝影
攤商怒簽反萊豬連署書，邊罵什麼讓有毒的肉進來！記者陳秋雲／攝影

國民黨發起「還我公投」「反萊豬」兩項公投案，第二階段連署9日正式起跑，主席江啟臣與台中市長盧秀燕今天在中市建國市場宣傳連署活動。連署狀況頗熱烈，一名攤商騎機車經過工作人員，招手說「請拿來給我簽」邊簽邊罵「為什麼要讓有毒的豬肉進來！」

江啟臣在建國市場透過廣播，向市場內攤商、清費者與批發商喊話，要求政府還給人民公投、反萊豬進台灣，大家都要拚事業、顧家庭，萊豬有害身體，希望大家一起來公投，新年來到，要保持身體健康平安。

一名攤商忙著補貨，看到站在市場門口的工作人員，馬上停車請工作人員讓就她在機車上簽字連署，她邊簽邊吆喝，「大家來簽喔」提高聲量說「政府怎麼可以這樣」「為什麼要讓有毒的豬肉進來」

這名女性攤商連署時，因路窄，後面擋住一排其他攤商車子，她急著說，歹勢喔！馬上就好，後面有人喊著「嘸要緊啦」等她把兩份連署簽妥。

近日寒流來襲，全國各地天氣冷颼颼，民眾不畏寒流到各連署點參與連署，還有不少人索取空白連署書，要帶回家讓家人、親友一起連署，很多人邊簽邊罵。台中市國民黨議員、立委服務處都設連署點。

公投 萊豬

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