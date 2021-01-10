快訊

陽交大學首任校長林奇宏勝出 產學界批是「上面要的人」

寒流加水氣足 信義鄉梅花估1月中旬盛開到月底

中央社 / 南投縣10日電
信義鄉是國內著名賞梅景點，隨著寒流接連報到，催得寒梅怒放，是賞梅最佳時機。圖／讀者提供
信義鄉是國內著名賞梅景點，隨著寒流接連報到，催得寒梅怒放，是賞梅最佳時機。圖／讀者提供

南投縣信義鄉賞梅花，目前花開約3、4成，不過隨著近日寒流低溫加水氣溼度足夠，估計1月中旬到1月底綻放，信義鄉農會今天舉辦賞梅趣味賽，為下週即將到來的盛開期熱鬧暖身。

信義鄉「踏雪尋梅」系列活動夫妻背負、扛橡木桶競賽今天在信義鄉柳家梅園舉行，獲勝者可得獎品，南投縣副縣長陳正昇、國民黨立法委員許淑華、信義鄉長全志堅、信義鄉農會總幹事黃志輝等人出席並為參加者打氣，參賽者在梅花下林間奔跑，場面熱鬧有趣。

楊姓參賽者說，連續多年來信義鄉賞梅花，有賴平時常跑步運動，很高興參加夫妻背負競賽拿下壯年組第一名；扛橡木桶競賽兩人一組，有夫妻組隊，也有父母與小孩一起參賽，年紀最小是幼兒園，但跟著爸爸媽媽合作扛著高度不輸自身的橡木桶參賽，氣勢不輸大人。

陳正昇說，縣府與信義鄉農會合作舉辦「踏雪尋梅」活動，25年來為地方帶來熱鬧景象，為讓賞梅活動更生動有趣，特別舉辦扛橡木桶、夫妻背負競賽，歡迎民眾來信義鄉賞梅花後，再到雙龍七彩吊橋園區健行、到東埔溫泉區泡湯，南投好山好水，最適合旅遊。

目前梅花開約3、4成，多數含苞待放。黃志輝說，今年因天氣因素，溼度夠，加上寒流一波接一波，梅花花期隨之延長，估計本月中旬綻放，持續到月底；全志堅表示，信義鄉除1月賞梅花，2月春節後也有櫻花接力綻放，歡迎遊客賞花、探索部落原住民文化。

梅花 賞梅

延伸閱讀

寒流來襲超低溫 這個防寒用品賣最好

愈冷愈開花！舊草嶺公路梅花盛開 遊客慕名追花

台東最南端賞梅區山豬窟梅花開了 遊客好樂

追雪後開始追梅花！台南梅嶺梅花開約3成 警提醒避雷點

相關新聞

建國市場攤商簽反萊豬連署 邊問為何讓有毒的肉進來

國民黨發起「還我公投」「反萊豬」兩項公投案，第二階段連署9日正式起跑，主席江啟臣與台中市長盧秀燕今天在中市建國市場宣傳連...

台中彩虹眷村補強加固 保全即時監控村屋是否傾斜

台中市彩虹眷村曾被國際媒體「孤獨星球雜誌」選為「世界秘密奇跡景點」是台灣極具國際知名度的景點之一。市府為保存彩虹眷村安全...

南投竹山2聚落無自來水 縣府不收路修費助引水

南投縣竹山鎮中正巷內坑、中山路新耕2聚落無自來水，上百戶居民長年仰賴山泉水，飽受冬旱缺水、水質不穩定等困擾，地方盼有自來...

iBike系統升級新舊不相容難還車 中巿交局：加速汰換

民進黨台中市議員周永鴻指出，台中市即將新增iBike站點達1000站，但iBike 2.0系統與原本的1.0系統不相容，...

台中市藝術創作協會會員聯展 即日起至1月31日港藝展出

台中市藝術創作協會會員聯展即日起至1月31日，在台中市港區藝術中心展覽室B展出76件作品，港藝中心歡迎民眾蒞臨參觀指教。

影／台中南天宮發龍銀2萬再加碼 男穿雨衣禦寒排14小時

台中南天宮今天發放牛年限量首發龍銀1000枚，排隊索取的民眾在圍繞南天宮的4條街排滿滿。搶第一的魏姓男子從高雄來，晚上8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。