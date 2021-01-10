寒流加水氣足 信義鄉梅花估1月中旬盛開到月底

南投縣信義鄉賞梅花，目前花開約3、4成，不過隨著近日寒流低溫加水氣溼度足夠，估計1月中旬到1月底綻放，信義鄉農會今天舉辦賞梅趣味賽，為下週即將到來的盛開期熱鬧暖身。

信義鄉「踏雪尋梅」系列活動夫妻背負、扛橡木桶競賽今天在信義鄉柳家梅園舉行，獲勝者可得獎品，南投縣副縣長陳正昇、國民黨立法委員許淑華、信義鄉長全志堅、信義鄉農會總幹事黃志輝等人出席並為參加者打氣，參賽者在梅花下林間奔跑，場面熱鬧有趣。

楊姓參賽者說，連續多年來信義鄉賞梅花，有賴平時常跑步運動，很高興參加夫妻背負競賽拿下壯年組第一名；扛橡木桶競賽兩人一組，有夫妻組隊，也有父母與小孩一起參賽，年紀最小是幼兒園，但跟著爸爸媽媽合作扛著高度不輸自身的橡木桶參賽，氣勢不輸大人。

陳正昇說，縣府與信義鄉農會合作舉辦「踏雪尋梅」活動，25年來為地方帶來熱鬧景象，為讓賞梅活動更生動有趣，特別舉辦扛橡木桶、夫妻背負競賽，歡迎民眾來信義鄉賞梅花後，再到雙龍七彩吊橋園區健行、到東埔溫泉區泡湯，南投好山好水，最適合旅遊。

目前梅花開約3、4成，多數含苞待放。黃志輝說，今年因天氣因素，溼度夠，加上寒流一波接一波，梅花花期隨之延長，估計本月中旬綻放，持續到月底；全志堅表示，信義鄉除1月賞梅花，2月春節後也有櫻花接力綻放，歡迎遊客賞花、探索部落原住民文化。