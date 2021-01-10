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預防街友猝死 台中行善團夜間為街友送上熱食

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
近日寒流來襲，各地有民眾猝死，台中行善團昨晚結合房仲、醫界人士到市區地下道和騎樓關懷街友，並分送熱食給他們。圖／台中行善團提供
近日寒流來襲，各地有民眾猝死，台中行善團昨晚結合房仲、醫界人士到市區地下道和騎樓關懷街友，並分送熱食給他們。圖／台中行善團提供

近日寒流來襲，各地有民眾猝死，台中行善團昨晚結合房仲、醫界人士到市區地下道和騎樓關懷街友，並分送熱食給他們。行善團團長張茗富今指出，希望大家一起關懷街友，讓他們能一起度過寒冬。

張茗富說，活動由升采開發公司總監張峰碩提議發起，經行善團成員們一致認同並臨時籌措舉辦。在大家張羅下，準備了120份熱騰騰的麻油雞、暖暖包、麵包、水等物資，昨天晚上六時許開始，發送至台中市目前街友聚集的地下道、停車場、火車站、社會局暫時提供街友的安居處所，和街友中心等，讓街友們在寒冬的夜晚可以感受到社會上善心人士的溫暖。

參加者除了張峰碩，還有21世紀不動產七期河南加盟店店長陳昌輝、住商不動產南屯文山加盟店店長許哲雄、台灣房屋草悟道旗艦特許加盟店店長陳裕昌、房仲江旻穎，源德牙醫陳偉宗醫師等。

張峰碩等保了發送給街友熱食等，也勸街友們去找份工作，及早離開街頭生活；如果需要協助方面，台中行善團協會一定會幫忙大家找到人生另一個方向，期盼每位街友可以正常回到社會上。

牙醫師陳偉宗則除了慰問街友，也表示街友如果有牙齒方面問題，可以來診所找他，他會義務幫忙。他同時也呼籲社會大眾一起關懷街友。

近日寒流來襲，各地有民眾猝死，台中行善團昨晚結合房仲、醫界人士到市區地下道和騎樓關懷街友，並分送熱食給他們。圖／台中行善團提供
近日寒流來襲，各地有民眾猝死，台中行善團昨晚結合房仲、醫界人士到市區地下道和騎樓關懷街友，並分送熱食給他們。圖／台中行善團提供

街友 牙醫 醫師

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