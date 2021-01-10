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台中彩虹眷村補強加固 保全即時監控村屋是否傾斜
台中市彩虹眷村曾被國際媒體「孤獨星球雜誌」選為「世界秘密奇跡景點」是台灣極具國際知名度的景點之一。市府為保存彩虹眷村安全，文化局張大春局長日前會同結構技師前往現勘，並了解建物結構加固進度；另設置建物傾斜監控儀器，即時掌握彩虹村屋舍情況。
文化局去年6月委託專業團隊，記錄彩虹村透地雷達檢測地基及房舍現況紀錄，結果彩虹眷村地基目前尚無大範圍的掏空情形；去年12月初，文化局再邀建築師、結構技師及專家學者聯合會勘，建議補強供房舍結構。
文化局依專業建議，在部分牆面設置加固鋼架，以確保房舍結構安全。此外，為進一步追蹤彩虹眷村的房舍安全情形，文化局在園區設置建物傾斜監控儀器，即時掌握彩虹村屋舍情況，委外保全每天巡邏，紀錄地基及建物情況，以提升整體環境的安全。
張大春說，市府將持續監測與維護彩虹村房舍與彩繪安全，加強園區維護、環境清潔與停車交通等服務措施，讓參觀的遊客有一個好拍、安全的遊憩空間，讓彩虹爺爺黃永阜先生安心創作，妥善保存繽紛逗趣的畫作，提供民眾遊賞的好去處。
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