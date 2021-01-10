溫差大！彰化警局防外牆磁磚砸人 緊急雇工敲除
彰化警察局建築外牆老舊，上頭磁磚先前曾傳出掉落砸到車輛，最近寒流來襲，今天白天稍微回暖，警局擔心溫差大造成磁磚再度掉落，今天先聘僱吊車，請工人升空巡視檢查並敲除膨脹的磁磚，避免發生意外。
彰化縣警局位在中正路，為方正的磚紅色6樓建築，外牆磁磚面積約2200坪，建物1995年啟用至今，歷經風吹日曬，已多達20處磁磚脫落，其中靠近平面停車場及天祥路的兩側外牆最為嚴重，行經民眾抬頭一望都膽戰心驚，也看得出牆面新舊磁磚新舊摻雜修補痕跡，但這樣處處補丁的方式，看了仍相當危險。
由於這波寒流今天趨緩，上午彰化陽光露臉，但因溫差過大，縣警局發現到6樓處的磁磚已膨脹脫離牆面，緊急僱工敲除，縣警局規劃將大樓磁磚全面翻新，近期內將先針對保安隊側、天祥路側搭設防護網應急，避免磁磚墜落砸中人車。
縣警局後勤科科長蕭啟東說，去年9月已請台中市土木技師公會實勘，評估建築外牆已無法繼續修補，必須全面敲除翻新，並採二丁掛磁磚修繕，預計所需經費約為2千多萬元，已將計畫報給縣府，希望能盡快展開修復。
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