南投竹山2聚落無自來水 縣府不收路修費助引水

南投縣竹山鎮中正巷內坑、中山路新耕2聚落無自來水，上百戶居民長年仰賴山泉水，飽受冬旱缺水、水質不穩定等困擾，地方盼有自來水，但因施工路修費逾900萬元停擺，縣府允諾免收路修費，促成納入明年無自來水地區供水改善計畫。

縣府指出，竹山鎮桂林里中山路新耕、中正巷內坑2聚落因位居郊區，當地用水均仰賴山泉水，上百戶居民自行接管，有礙街景觀瞻，若逢旱季缺水恐無水可用，山泉水品質也不太穩定，居民盼能接引自來水，但卻面臨路修費問題。

桂林里長林金賓表示，兩聚落上百戶居民居需要自來水，但請自來水公司納入施工，水公司要繳路修費900多萬元給縣府，相關成本因此會轉嫁給居民，每戶恐要負擔達9萬元，叫人吃不消，更因路修費卡關，他也因此向縣府陳情盼解套。

縣府表示，已會同自來水公司竹山營運所勘查瞭解，新耕、內坑2聚落欲新設自來水新設須沿著投48-1及投48-2線延長挖埋自來水管路約2.2公里，粗估路修費高達924萬元，為加速推動當地自來水管線施作，縣府已允諾免收路修費。

南投縣長林明溱說，路修費問題解決後促成新耕、內坑2聚落納入明年「無自來水地區供水改善計畫」，待加水站等相關設施完工，水公司也將依水利署相關，優惠其接管費用，並確保施工後的道路平整問題，提升當地居民生活品質。