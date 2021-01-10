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iBike系統升級新舊不相容難還車 中巿交局：加速汰換

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中iBike面臨改朝換代，議員擔心借還不易，市府交通局回應加速汰舊換新。記者陳秋雲／攝影
台中iBike面臨改朝換代，議員擔心借還不易，市府交通局回應加速汰舊換新。記者陳秋雲／攝影

民進黨台中市議員周永鴻指出，台中市即將新增iBike站點達1000站，但iBike 2.0系統與原本的1.0系統不相容，將造成同區重要節點無法串聯，縣區和原市區iBike無法銜接等嚴重問題。周永鴻批評，若市府不提出因應方式，今年度編列「委託營運廠商辦理iBike倍增計畫」4000萬元與「委託營運廠商辦理台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」743萬元 ，將近5000萬的預算將失去意義，付諸流水。

交通局指出，2.0租賃站規劃時考量民眾借還車起迄點，以區域為建置概念，既有1.0租賃站點也會配套增設2.0車柱，且2.0設站速度快，交通局會加速設點，降低升級轉換過渡期不相容的影響。目前為2.0系統體驗期，交通局將加強宣導，若民眾有借還車問題，已要求廠商儘速協助，相關站點資訊可至官網或下載官方APP查詢。

周永鴻則指出，台中市現有的iBike 1.0系統，與市府iBike倍增計畫將採用的2.0系統無法相容，造成同區已有iBike站的地標，和未來將設站的節點無法串聯。且iBIke系統無法相容的問題在原縣區將產生更多問題，潭雅神地區目前只有15站，來大量增設2.0站體，可能因借還車問題面臨出不了潭雅神，外區進不來的狀況。

他舉例，他爭取在iBike的頭家厝和栗林車站新設站點，若沒有配套措施，未來民眾在潭子車站iBike 1.0系統車柱借車，就無法在頭家厝和栗林車站iBike 2.0車柱歸還的窘境。

周永鴻指出，台北市共享單車目前有兩套系統，已經出現多起民眾找不到地方還車，甚至得多付高額調度費才能還車的事件。他也指出，曾在議會針對此問題質詢交通局，要求交通局應正視此問題。雖然交通局表示1.0系統五年年限期滿後汰換成2.0，但中間過渡期的配套方案應儘速提出，不然將造成民眾極大不便。

交通局表示，台中市iBike從2014年起推動至今，相關設備包含自行車輛、主機及車柱等已陸續到達使用年限，考量騎乘品質、安全性、便利性及建置規模，「iBike倍增計畫」以「費用不增、購買服務項目增加」為原則，全面升級為「YouBike2.0」系統，升級過程將督促廠商同步維運兩套系統，保障1.0使用不受影響。

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