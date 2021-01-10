快訊

影／翠峰湖封2天揭神秘面紗「銀帶環湖」絕美仙境

屏東人大日子 蘇貞昌宣布：高鐵延伸屏東打造屏東科學園區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大里振坤宮270年慶 盧秀燕祈疫情早日結束

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，市長盧秀燕（中）前往參拜時，還有小朋友請她簽名。圖／台中市政府提供
台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，市長盧秀燕（中）前往參拜時，還有小朋友請她簽名。圖／台中市政府提供

台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，廟方經1年籌備，一連5天舉行盛大的三朝福醮大法會，市長盧秀燕上午特別前往參拜，除為市民祝禱祈福，也祈求媽祖保佑新冠肺炎疫情早日結束。

為了這次的慶祝大典，振坤宮內布置莊嚴的祈福米龍，宮前還有3600桌的普度，以及來自全國各地友宮的138尊神尊一同參與，還安排了歌仔戲及大型布袋戲劇團演出，場面盛大。

包括民政局長吳世瑋、立委何欣純、鄭麗文、市議員蘇柏興、林德宇、張滄沂、林碧秀、前立委顏寬恒、大里區長鄭正忠、振坤宮主任委員楊寶義和多名地方里長也都出席。

盧秀燕致詞說，今天是振坤宮建廟270周年及重建20周年紀念日，也是20年一次大建醮，可謂三喜臨門，她特別代表市府及所有市民前往參拜，希望媽祖保祐市政昌隆、市民安康。

吳世瑋說，振坤宮是大里三大媽祖廟之一，平日積極參與地方事務、致力公益慈善及社會教化事業；相信在主委楊寶義及各幹部的經營下，能繼續回饋社會、造福地方。

他特別感謝振坤宮長期配合市府各項政策，並在去年12月1日中央秋冬防疫專案啟動後，配合市府加強相關防疫措施，讓民眾在防疫之餘，也能到廟裡安心參拜。

台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，市長盧秀燕（前左二）特別前往參拜。圖／台中市政府提供
台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，市長盧秀燕（前左二）特別前往參拜。圖／台中市政府提供
台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，市長盧秀燕（前左）特別前往參拜並添油香。圖／台中市政府提供
台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，市長盧秀燕（前左）特別前往參拜並添油香。圖／台中市政府提供

媽祖 盧秀燕 新冠肺炎

延伸閱讀

萊克多巴胺列國際競賽禁藥 盧秀燕：為何我國人要吃？

一個社宅花10億、50年回本 盧秀燕：實現社會正義要做

防疫優先 盧秀燕：台中年貨大街取消試吃

影／盧秀燕不重視基層里長？ 大里區兩里長挺身說明

相關新聞

影／台中南天宮發龍銀2萬再加碼 男穿雨衣禦寒排14小時

台中南天宮今天發放牛年限量首發龍銀1000枚，排隊索取的民眾在圍繞南天宮的4條街排滿滿。搶第一的魏姓男子從高雄來，晚上8...

台中捷運換新軸離復駛近了？ 交通局長：時間尚未定

台中捷運綠線因車廂聯結器軸心斷裂停駛，經廠商川崎重工重新設計強化軸心強度、改變軸心型式和修訂組裝程序，2月2日完成將完3...

台中市藝術創作協會會員聯展 即日起至1月31日港藝展出

台中市藝術創作協會會員聯展即日起至1月31日，在台中市港區藝術中心展覽室B展出76件作品，港藝中心歡迎民眾蒞臨參觀指教。

台中大里振坤宮270年慶 盧秀燕祈疫情早日結束

台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，廟方經1年籌備，一連5天舉行盛大的三朝福醮大法會，...

連19年冬令救濟 本願山彌陀講堂今年募更多善款和物資

寒流來襲，為了讓中低收入戶、邊緣戶及獨居老人感受社會溫暖，本願山彌陀講堂今天辦冬令救濟，今年是第19年，今年募到的善款和...

台灣白魚棲地遭砂土掩埋 南投官民著手恢復整治

「台灣白魚」是國內珍稀保育類野生魚類，南投縣埔里鎮一新社區是國內推動復育的重要基地，唯當地台牛坑溪后湖橋上游河岸去年因豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。