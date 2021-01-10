台中大里振坤宮270年慶 盧秀燕祈疫情早日結束

台中市大里振坤宮今舉辦建宮270年暨重建20周年祈安三朝福醮慶祝大典，廟方經1年籌備，一連5天舉行盛大的三朝福醮大法會，市長盧秀燕上午特別前往參拜，除為市民祝禱祈福，也祈求媽祖保佑新冠肺炎疫情早日結束。

為了這次的慶祝大典，振坤宮內布置莊嚴的祈福米龍，宮前還有3600桌的普度，以及來自全國各地友宮的138尊神尊一同參與，還安排了歌仔戲及大型布袋戲劇團演出，場面盛大。

包括民政局長吳世瑋、立委何欣純、鄭麗文、市議員蘇柏興、林德宇、張滄沂、林碧秀、前立委顏寬恒、大里區長鄭正忠、振坤宮主任委員楊寶義和多名地方里長也都出席。

盧秀燕致詞說，今天是振坤宮建廟270周年及重建20周年紀念日，也是20年一次大建醮，可謂三喜臨門，她特別代表市府及所有市民前往參拜，希望媽祖保祐市政昌隆、市民安康。

吳世瑋說，振坤宮是大里三大媽祖廟之一，平日積極參與地方事務、致力公益慈善及社會教化事業；相信在主委楊寶義及各幹部的經營下，能繼續回饋社會、造福地方。