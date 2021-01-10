連19年冬令救濟 本願山彌陀講堂今年募更多善款和物資

寒流來襲，為了讓中低收入戶、邊緣戶及獨居老人感受社會溫暖，本願山彌陀講堂今天辦冬令救濟，今年是第19年，今年募到的善款和物資比去年多，弱勢家庭有人全家到場前圍爐，感受社會溫暖。

台中市潭子區本願山彌陀講堂今天舉辦冬令救濟愛心活動，今年救濟物資準備500份，除了民生用品外，還提供活性碳防護口罩及醫療級口罩共10項物資，金額220萬元以上，由弘達牙醫診所江永言醫師等人無償布施。

本願山今年也準備400份禮金發放給與會的弱勢家庭，另席開130桌素食，由本願山香積組長張詠松帶領百餘位志工發心料理辦桌，宴請低收和中低收入戶、邊緣戶及獨居老人等，受惠者約達1300人。

主辦單位本願山彌陀講堂今年邀各界合力協辦，國際台中天元扶輪社創社長蘇瑞東等單位共襄盛舉，發揮愛心，台中市社會局長彭懷真到場感謝社會愛心，幫助弱勢族群，台中市議會副議長顏莉敏、市議員周永鴻等人到場，新黨主席郁慕明也在場肯定連續19年的愛心活動。

本願山彌陀講堂住持信願法師表示，本願山舉辦冬令救濟愛心活動，除了發送物資與禮金外，更注重心靈的激勵及人格的尊重，所以尊稱接受救濟的中低收入戶、邊緣戶及獨居老人為現在菩薩，奉他們為感恩戶，意表感恩他們接受本願山的供養。