台灣白魚棲地遭砂土掩埋 南投官民著手恢復整治

「台灣白魚」是國內珍稀保育類野生魚類，南投縣埔里鎮一新社區是國內推動復育的重要基地，唯當地台牛坑溪后湖橋上游河岸去年因豪雨沖刷崩塌，掩埋下游白魚棲地，農委會水保局將以生態工法恢復整治，施工前後評估魚隻移置及放流。

水土保持局南投分局指出，埔里鎮一新社區內的樟湖坑、台牛坑、煙寮坑等3條野溪是復育台灣白魚的重要棲地，居民和農友為降低復育環境受汙染，多採取友善或有機農業，且與該局及林務局南投林管處推動環保標章，共同維護其棲地。

未料，近年因氣候變遷，旱澇問題加劇，台牛坑溪后湖橋上游河岸更因前年8月一場豪大雨沖刷崩塌，鄰近農地流失，大量砂土往下游淤積，台灣白魚棲地因此被淹埋，加上去年罕降雨，溪床近乎乾涸，雜草叢生，地方陳情盼整治援救白魚。

水保局南投分局因此著手進行台牛坑溪後湖橋上游野溪整治、避難池修繕、淺山生態物種調查及水質監測等，該分局表示，第1期初估以2000萬元整治后湖橋上游250公尺兩岸崩塌和河道淤積處，第2期再向下游延伸360公尺。

唯因台灣白域棲地環境營造事關生態，因此水保局南投分局也在「台灣白魚保育跨域平台會議」提出討論，多次與特生中心、清華大學、暨南國際大學通識教育中心等單位專家學者和在地居民研商，並實地會勘，擬定該野溪整治工法。