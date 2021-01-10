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台灣白魚棲地遭砂土掩埋 南投官民著手恢復整治

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮台牛坑溪後湖橋上游野溪整治前，會將台灣白魚移往避難池安置。圖／水保局南投分局提供
南投縣埔里鎮台牛坑溪後湖橋上游野溪整治前，會將台灣白魚移往避難池安置。圖／水保局南投分局提供

台灣白魚」是國內珍稀保育類野生魚類，南投縣埔里鎮一新社區是國內推動復育的重要基地，唯當地台牛坑溪后湖橋上游河岸去年因豪雨沖刷崩塌，掩埋下游白魚棲地，農委會水保局將以生態工法恢復整治，施工前後評估魚隻移置及放流。

水土保持局南投分局指出，埔里鎮一新社區內的樟湖坑、台牛坑、煙寮坑等3條野溪是復育台灣白魚的重要棲地，居民和農友為降低復育環境受汙染，多採取友善或有機農業，且與該局及林務局南投林管處推動環保標章，共同維護其棲地。

未料，近年因氣候變遷，旱澇問題加劇，台牛坑溪后湖橋上游河岸更因前年8月一場豪大雨沖刷崩塌，鄰近農地流失，大量砂土往下游淤積，台灣白魚棲地因此被淹埋，加上去年罕降雨，溪床近乎乾涸，雜草叢生，地方陳情盼整治援救白魚。

水保局南投分局因此著手進行台牛坑溪後湖橋上游野溪整治、避難池修繕、淺山生態物種調查及水質監測等，該分局表示，第1期初估以2000萬元整治后湖橋上游250公尺兩岸崩塌和河道淤積處，第2期再向下游延伸360公尺。

唯因台灣白域棲地環境營造事關生態，因此水保局南投分局也在「台灣白魚保育跨域平台會議」提出討論，多次與特生中心、清華大學、暨南國際大學通識教育中心等單位專家學者和在地居民研商，並實地會勘，擬定該野溪整治工法。

水保局南投分局表示，整治工程多採用自然資材，將以多孔隙、緩坡化的生態工法，營造深潭、淺瀨、高灘區等多樣性環境，減少土砂持續下移，保護白魚且防災治洪，施工前評估將魚隻移置避難池，完工後經詳細生態環境評估再放流回溪。

南投縣埔里鎮一新社區居民、農友與公部門合作復育台灣白魚，以友善生態推動相關產業。圖／水保局南投分局提供
南投縣埔里鎮一新社區居民、農友與公部門合作復育台灣白魚，以友善生態推動相關產業。圖／水保局南投分局提供
南投縣埔里鎮台牛坑溪后湖橋上游河岸崩塌後砂土掩埋台灣白魚棲地，如今溪床近乎乾涸，雜草叢生。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮台牛坑溪后湖橋上游河岸崩塌後砂土掩埋台灣白魚棲地，如今溪床近乎乾涸，雜草叢生。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮一新社區居民、農友與公部門合作復育台灣白魚，以友善生態推動相關產業。圖／水保局南投分局提供
南投縣埔里鎮一新社區居民、農友與公部門合作復育台灣白魚，以友善生態推動相關產業。圖／水保局南投分局提供
南投縣埔里鎮台牛坑溪后湖橋上游河岸崩塌後砂土掩埋台灣白魚棲地，如今溪床近乎乾涸，雜草叢生。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮台牛坑溪后湖橋上游河岸崩塌後砂土掩埋台灣白魚棲地，如今溪床近乎乾涸，雜草叢生。圖／讀者提供

水保局 台灣白魚

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