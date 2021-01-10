員永村社大今成果展 學員熱舞、展現好手藝

彰化縣員永村社區大學今天下午12點30分到5點在員林市圓林園舉辦秋季班成果展暨春季班招生博覽會，今天並有限量400份闖關卡，集滿印章可現場兌換社大書法班師生現場揮毫牛年迎春春聯。

員永村社大校長汪銘源表示，去年受疫情影響，原本去年3月要開課的春季班延到5月才開課，當時停課2個月讓不少學員覺得少了學習的生活樂趣，好不容易重新開課，但受疫情需管制戴口罩等防疫措施，報名人數也有減少，以往最多社大的人數到五千人，去年開了152班，約有3300人報名。

汪銘源說，社大為了讓大家學習不中斷，也同步加強防疫措施，以往在禮堂舉行的成果展，今年換到戶外成果展和表演，讓大家更能保持安全社交距離，今天在現場也可報名，夫妻同報、弱勢和65歲長輩報名均有優惠。

今天成果展活動還包括現場互動體驗、手作DIY體驗、小農店鋪等，參與成果展的課程包括烘焙班、日語班、易經、環保手工皂DIY、生活法律、高爾夫球研習、氣功、二胡、肚皮舞、盆景實作、陶藝、饒平客語、鐵道社等上百個成果展攤位及動態表演。