南投金牌農村出爐 桃米、南豐、珠仔山出戰全國

農委會「金牌農村競賽－縣市初賽」結果陸續出爐，南投縣埔里桃米休閒農業區拿下金牌，仁愛南豐及埔里珠仔山2社區奪銀均將代表南投縣進軍全國賽，昨、今2天辦理「品味南投•生活品客」活動市集展現農村社區產業精緻化經營成果。

南投縣政府指出，「金牌農村競賽」每3年舉辦1次的全國性競賽，是農村界最具規模的選拔賽事，賽制分為縣市初賽及全國決賽，縣府經農村再生引導鼓勵參賽，今年共86個農村參加，經訪視勘查選出1金、2銀、2銅及6個優等社區。

其中，埔里桃米休閒農業區是全國知名的生態村，以友善的方式與青蛙、蝴蝴等生態共好共存，而獲金牌；仁愛南豐社區保存賽德克原民文化，透過產業發展引導青年回鄉；埔里珠仔山社區文化底蘊強，居民曾進行歷史劇公演，因此均奪銀。

另，竹山延正社區、埔里一新社區為銅牌，優等社區則為水里槑休閒農業區、中寮永福社區、南投市福山社區、鹿谷竹林、永隆、彰雅3社區；農業處表示，奪得金牌、銀牌將代表南投縣進軍全國金牌農村競賽，後續將持續輔導參加全國賽。

南投縣長林明溱則說，金牌農村競賽是為了選出能彰顯台灣農村發展願景的典範社區，其發展須在生活、生產、生態以及未來規劃是有一定成績，縣府今年以最嚴謹程序審查，因此能入選就是肯定，此外，也透過活動市集展現農村產業成果。