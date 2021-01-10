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台中捷運換新軸離復駛近了？ 交通局長：時間尚未定
台中捷運綠線因車廂聯結器軸心斷裂停駛，經廠商川崎重工重新設計強化軸心強度、改變軸心型式和修訂組裝程序，2月2日完成將完36支軸心的升級與安裝。這一動作是否意味著中捷重駛近了？台中市交通局長葉昭甫上午說，雖然新的軸心裝上了，但還要經過測試，以及通過台中市政府組成的故障審查委員會的專家、學者審查，確認安全無虞，才會再重新上路。
台中市民雖僅曾歷經試營運期間幾天短暫的捷運體驗，但對捷運生活都有非常高的期待。例如最近天氣寒冷，就有明道中學的家長們感嘆，要是有捷運，學生們就不必辛苦在寒風中等校車了。捷運在天冷時也成為市民的話題，可見生活裡能否搭乘捷運，受到民眾關切。
明道中學副校長陳炤華說，捷運雖暫時停駛，但從學校和捷運九德站間的道路優化，以及IBike站的設置等相關配套措施目前都已完成，就等捷運復駛重新帶給師生和附近居民便利，家長們都萬分期待。
葉昭甫說，市府了解市民期待的心期，但捷運要復駛，必須在確認安全無虞的情況下；等2月2日36支升級版的軸心裝設完成，須經過川崎重工的測試，以及北捷局的審查委員會通過，才會送至台中市的故障審查委員會進一步審查，等認定安全無虞才會復駛，至於確切的時間，目前還很難確定。
另據了解，川崎重工曾說，升級配件2月2日完成組裝後，2月9日可完成列車疲勞測試。
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