70歲的創作展！紀清美從心所欲藝術之旅今辦開幕茶會

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」今天舉辦「從心所欲藝術之旅」紀清美創作展開幕茶會，展期至3月7日。70歲藝術創作者紀清美至今依舊忙著揮毫、畫畫、展覽與獻身藝術推廣，活力無窮，畫風獨樹一格，今天雖然寒流來襲，開幕茶會上貴賓齊聚一堂，開懷佩戴紀清美親手製作的小朵百合，現場人氣強強滾。

萬和宮董事長蕭清杰說，有337年歷史的萬和宮重視鄉土文化教育藝術推動，創意藝廊展場更是屬於藝術家的園地，歡迎藝術人才申請，免費提供展覽。他欽佩紀清美作品多元且各具韻味，值得參觀。

紀清美書法老師、台中市政府參事陳志聲說，萬和宮是中部信仰中心，而且文化氣息濃厚。他推崇紀清美無論書法、水墨或油畫創作，都非常投入心血；退休後，更加積極投入創作，用藝術豐富未來的人生，是最快樂的休閒，令人羨慕。

紀清美說，書畫藝術圍繞在她生活重點，從心所欲人生藝術之旅；這次展出的主題是水墨、書法，其中的「行走山水遇知音」代表她的人生觀與心境。她特別贈送每位貴賓親手製作的小朵百合結緣，代表她的心意及新年頭舊年尾的祝福。

紀清美出生於彰化二林書春之家，小時候看著父兄寫春聯，小小心靈孕育著對書畫的嚮往。早期師承蘇安德、劉易甄，後來則受教陳志聲、豐原高中前校長張自強，以及林懋盛及蔡淑貞，專研國畫、書法、素描，後將筆觸伸展至油畫，向術家朱仲儒、阮麗英請益。