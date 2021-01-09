第二屆彰化賽車節今登場 規模擴大車迷呼過癮

全台200多名賽車好手今天到彰化高鐵站，參加2021第二屆彰化國際賽車節「封街拉力賽」，來自各地的觀眾擠滿觀賽路段兩側看賽車；許多民眾帶孩子參觀廠商區與攤商區，還有不少車主駕駛超跑到場亮相，增加賽車節亮點。

彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會今、明兩天主辦第二屆彰化國際賽車節，上午8點展開各項活動，民眾陸續到達，搶占好位置觀賽。下午4點開幕典禮，邀請國立彰化高商樂儀隊表演，縣長王惠美、縣議長謝典林分別在「2021彰化賽車節」書法橫幅各寫彰、化二字。主持人恭稱縣長是書法家，王惠美連忙搖頭，謝典林點頭稱是，場面十分有趣。

今年彰化賽車節的規模更勝去年第一屆，新增廠車統規組、一般街車組、飄移組和俱樂部包組參加4回合的計時賽，另增二輪的0-200直線加速賽，賽車手逾200人，並邀請帝寶工業、建大輪胎、正新輪胎、台灣柏釧BC、避震器等超過50家廠商展示各廠牌的賽車和相關用品，今年觀賽路段增長一倍並設置神秘隱藏關卡，提高賽車難度，民眾將看得更過癮，主辦單位也邀請全球限量20輛的傳奇超跑快閃，總造價逾1億元，讓愛車民眾大飽眼福。