聽新聞
test
0:00 / 0:00
第二屆彰化賽車節今登場 規模擴大車迷呼過癮
全台200多名賽車好手今天到彰化高鐵站，參加2021第二屆彰化國際賽車節「封街拉力賽」，來自各地的觀眾擠滿觀賽路段兩側看賽車；許多民眾帶孩子參觀廠商區與攤商區，還有不少車主駕駛超跑到場亮相，增加賽車節亮點。
彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會今、明兩天主辦第二屆彰化國際賽車節，上午8點展開各項活動，民眾陸續到達，搶占好位置觀賽。下午4點開幕典禮，邀請國立彰化高商樂儀隊表演，縣長王惠美、縣議長謝典林分別在「2021彰化賽車節」書法橫幅各寫彰、化二字。主持人恭稱縣長是書法家，王惠美連忙搖頭，謝典林點頭稱是，場面十分有趣。
今年彰化賽車節的規模更勝去年第一屆，新增廠車統規組、一般街車組、飄移組和俱樂部包組參加4回合的計時賽，另增二輪的0-200直線加速賽，賽車手逾200人，並邀請帝寶工業、建大輪胎、正新輪胎、台灣柏釧BC、避震器等超過50家廠商展示各廠牌的賽車和相關用品，今年觀賽路段增長一倍並設置神秘隱藏關卡，提高賽車難度，民眾將看得更過癮，主辦單位也邀請全球限量20輛的傳奇超跑快閃，總造價逾1億元，讓愛車民眾大飽眼福。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言