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影／冬季限定！清境被雲海包圍美景 專家這麼拍

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
攝影達人莊家和透過縮時攝影，拍下清境農場被雲海包圍的壯闊美景。圖／莊家和提供
攝影達人莊家和透過縮時攝影，拍下清境農場被雲海包圍的壯闊美景。圖／莊家和提供

除了追雪，最近也是合歡山清境地區雲海、雲瀑季，海拔1500公尺高的清境農場，就能欣賞到雲海籠罩，群峰如同海中群島，還有機會看到雲瀑從山口傾洩而下，攝影達人莊家和6日傍晚到清境，以縮時攝影拍下火燒雲和清境農場被雲浪包圍的美景，讓網友大讚太壯觀了！

莊家和說，從現在到3月都是合歡山、清境的雲海季，清境有「雲的故鄉」美稱，入冬到春季，地表蒸散水氣隨著氣流沿坡面上升，到高空遇冷空氣凝結成雲，未達降雨程度也無法再升高，不斷堆疊聚集在山谷，就形成雲海。清境周邊山谷交錯，加上地形關係，從高處俯瞰清境農場被雲海包圍，雲瀑流洩，雲浪拍擊，變化萬千。

6日他聽說清境出現大片雲海，傍晚就趕抵清境準備拍下美景，但上山時稍晚，沒拍到夕陽西沈，但在落日餘暉映照下，紅黃色的火燒雲雲海氣勢磅礡。入夜後燈光亮起，雲霧飄渺間七彩琉璃光閃爍變化，雲海繚繞山頭如夢似幻，讓人陶醉。

莊家和說，要拍攝清境農場被雲海包圍，要找到合適地點點，居高臨下清境農場和周邊雲海一覽無遺，才能拍出雲海圍城。他推薦兩處拍攝絕佳地點，一處是清境農場青青草原，另一處是海拔2025公尺統一便利商店附近的觀星園，都能將清境全區納入，只要架設好腳架、設定好快門，就等著大自然最壯闊的演出。

他說，雲海季持續到3月，合歡山銀河季也在2月中旬登場，這個季節銀河呈現出完美的拱形，猶如一座天橋是最美的時候，銀河時間在凌晨4到5點，這時也容易出雲海，就能拍攝拱形銀河和雲海同現的自然奇景。

攝影達人莊家和6日透過縮時攝影，拍攝下清境農場被雲海包圍、琉璃光閃爍的壯闊美景。圖／莊家和提供
攝影達人莊家和6日透過縮時攝影，拍攝下清境農場被雲海包圍、琉璃光閃爍的壯闊美景。圖／莊家和提供
攝影達人莊家和6日透過縮時攝影，拍攝下清境農場被雲海包圍、琉璃光閃爍的壯闊美景。圖／莊家和提供
攝影達人莊家和6日透過縮時攝影，拍攝下清境農場被雲海包圍、琉璃光閃爍的壯闊美景。圖／莊家和提供

清境 合歡山

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