未開幕先轟動 黃媽慶木雕個展二林鎮民參觀度高

彰化縣二林鎮圖書館和地方藝文界人士引頸期盼多時，盼到木雕藝術家黃媽慶展出作品，今天在圖書館開幕，其實展期從本月2日開始，已有很多民眾和國小安排學生參觀，讓這檔展覽連平日都很熱鬧。

二林鎮長蔡詩傑、文化局副局長吳文昇、陶藝家許宗煥、立委謝衣鳳的二林服務處主任洪川正及地方士紳與會。蔡詩傑說，黃媽慶突破傳統框架，浮雕荷花、蔬果、蟲鳥一體成型，工法精緻，唯妙唯肖，被國立台灣工藝研究發展中心列定為工藝之家，二林鎮圖書館能請到黃媽慶展出作品，鎮民不必跑遠，就近欣賞名師大作，實在幸福。

今天開幕茶會，黃媽慶母校文開國小的校長詹雪梅致詞表示，文開國小明年將建校百年，會邀請傑出校友蒞校，跟校友分享他的創作人生。