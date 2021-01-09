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未開幕先轟動 黃媽慶木雕個展二林鎮民參觀度高

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮圖書館展出黃媽慶作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮圖書館展出黃媽慶作品。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮圖書館和地方藝文界人士引頸期盼多時，盼到木雕藝術家黃媽慶展出作品，今天在圖書館開幕，其實展期從本月2日開始，已有很多民眾和國小安排學生參觀，讓這檔展覽連平日都很熱鬧。

二林鎮長蔡詩傑、文化局副局長吳文昇、陶藝家許宗煥、立委謝衣鳳的二林服務處主任洪川正及地方士紳與會。蔡詩傑說，黃媽慶突破傳統框架，浮雕荷花、蔬果、蟲鳥一體成型，工法精緻，唯妙唯肖，被國立台灣工藝研究發展中心列定為工藝之家，二林鎮圖書館能請到黃媽慶展出作品，鎮民不必跑遠，就近欣賞名師大作，實在幸福。

今天開幕茶會，黃媽慶母校文開國小的校長詹雪梅致詞表示，文開國小明年將建校百年，會邀請傑出校友蒞校，跟校友分享他的創作人生。

黃媽慶今天親自導覽，解說創作過程和理念。參觀民眾看浮雕絲瓜、菜瓜和木雕蔬菜上面的昆蟲和蝸牛栩栩如生，不是分別雕刻並黏合，都讚歎巧奪天工。黃媽慶木雕個展展至本月28日，實際上本月2日已開放參觀，鎮上多所國小安排校外教學，教師帶導學童先睹為快，二林鎮圖書館已通知鎮內學校，請師生把握難得機會安排參觀。

彰化縣二林鎮圖書館舉辦黃媽慶木雕個展，他的母校文開國小校長詹雪梅稱讚黃媽慶是傑出校友。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮圖書館舉辦黃媽慶木雕個展，他的母校文開國小校長詹雪梅稱讚黃媽慶是傑出校友。記者簡慧珍／攝影
黃媽慶導覽解說他的作品，二林鎮長蔡詩傑（右）貼近傾聽。圖／二林鎮圖書館提供
黃媽慶導覽解說他的作品，二林鎮長蔡詩傑（右）貼近傾聽。圖／二林鎮圖書館提供

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