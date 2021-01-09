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低溫加寒風 彰化縣花海將提前落幕

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
花海遭受寒害，很多花朵乾枯凋謝。記者簡慧珍／攝影
花海遭受寒害，很多花朵乾枯凋謝。記者簡慧珍／攝影

低溫加寒風，彰化縣盛大登場的花海恐怕不得不提前收場。彰化縣埔鹽鄉南新農村花海藝術節今天熱鬧開幕，幸好冬陽暖照，民眾絡繹到場賞花和參加農村行銷特產活動；南新村長施正賀說，花海遭受寒害，花期從1月21日提前到未來一周之內結束。

埔鹽鄉南新社區主辦農村花海藝術節長達15年，頗具盛名，今年邀請修平科大設計花氈圖，站上社區搭建的眺望台，即可看到用黃色波斯菊種出蒙德里安的牛頭圖，相當有特色。縣長王惠美上午一到先賞花，接著致詞合照，埔鹽鄉民代和農民請她捧高麗菜，一手捧著一手比「讚」手勢，高麗菜又大又重，差一點從她手中摔落，引起全場笑聲，說「埔鹽鄉高麗菜種得太好。」

施正賀表示，冷氣團接力報到，波斯菊都受到寒害，很多已開花朵凋謝，花苞萎縮不再開，在冷氣團之間天氣短暫回溫時綻開的花都變小，整體花況不理想，「變醜了」。立委謝衣鳳和地方民眾趕快接口說「不會、不會，看起來還是很漂亮，趕快來賞花和拍照。」

施正賀又表示，通常最美花期約兩周，盛開期之前一周逐漸開花，之後一周逐漸凋謝，前後加起來約一個月可賞花，但冷氣團接連過境，寒風大作，把花都吹壞了，花期急遽縮短，大概這兩天花況還不錯，最長不會超過一周，請民眾把握這個周休二日天氣回暖來南新社區賞花。

彰化縣農業處指出，冬季花海播種時間不同，縣內7處大型花海會陸續開花，依現況來看，冷氣團縮短花期，全縣花海會在春節前結束。

今天農村花海藝術節有南新、廍子等多個社區擺攤，陳售茶葉蛋、農產品、社區特展，縣長王惠美掏錢買茶葉蛋，社區志工套用縣長致詞常講的台語，大喊「縣長買越多，賺越多，賺得千千萬萬倍。」活動會場贈送手繪絹扇、體驗DIY手作麻糬，民眾大排長龍，從社區園區排到馬路，參與情形熱烈。

彰化縣埔鹽鄉南新村長施正賀說，左邊是正常凋謝的花，右邊是寒害的乾枯花朵與花苞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉南新村長施正賀說，左邊是正常凋謝的花，右邊是寒害的乾枯花朵與花苞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉2021南新社區農村花海藝術節有創意，除了裝置藝術，還有花氈名畫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉2021南新社區農村花海藝術節有創意，除了裝置藝術，還有花氈名畫。記者簡慧珍／攝影

冷氣團 賞花 茶葉蛋

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