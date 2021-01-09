獨／法制局「文昌位」3主人考上律師、調查官、檢事官

司法特近日放榜，24歲的台中市法制局科員劉冠廷，錄取檢察事務官。他去年才高考錄取公職，報到3個月又考上司法特考，讓同事刮目相看，更有趣的是，他坐的位置已經有2人分別考上律師、調查官，他是第3名坐上這個位置考上司法特考的公務員，有同事主動在他的座位製作海報，戲稱這是台中市法制局的「文昌位」。

劉冠廷是台中市採購申訴審議科員，去年11月才來報到，工作未滿3個月，隨即錄取檢察事務官。他說，司法特考和高考幾乎同時報名，考試時間差不多，高考10月放榜，司法特考1月初進行口試，今年有534人應試、34人通過筆試，最後錄取18人，他錄取第13名。

台中市法制局採購申訴審議科的同事說，劉冠廷的位置在多年前有一名正式公務員考上律師，2年前另一名同事考上調查官，今年他又錄取司法特考，才被戲稱「這個位置是文昌位」，只要是正職人員，有意報考特種考試，都會錄取。

劉冠廷中興大學法律系畢業，應屆畢業就考上律師，他說，夢想是考上司法官。畢業後就準備公職考試、司法特考，考科差不多，幾乎同時準備，高考先錄取就報到，第一份工作做不到3個月又考上檢察事務官，也很意外，平時在法制局負責法律扶助業務，負責管理志工如何協助律師排班和民眾陳請。

大學畢業2年就考上律師、高考、司法特考，劉冠廷說，他大一、大二就立定目標，應屆一定要考上律師，開始準備考試，每一科都從大一開始準備，這次司法特考民法的申論題考93分，最感到意外。他說，大學時要報考公職有補習，通過律師資格考後，準備高考、司法特考都自己唸書。

他分享，檢察事務官的面試是一對三的口試，除了自我介紹，還有情境題測驗，要讓口試委員認為你具有擔任檢察事務官的特質，都是考情境題。

劉冠廷說，現在的法制局長李善植當過檢察官、法官、律師，期許自己未來也能有這樣的歷練。