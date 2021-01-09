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65年東海相思樹林面臨消失危機！東大溪整治也復育樹種

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市水利局正在進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，不只治水，也是一堂生態教育課程，師生搶救相思林。圖／台中市水利局提供
台中市水利局正在進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，不只治水，也是一堂生態教育課程，師生搶救相思林。圖／台中市水利局提供

東海大學相思林創校時種植，至今65年。這知名的生態人文景觀承載許多人回憶卻有部分面臨消失危機！ 因為相思樹壽命平均約70年，已面臨生老病死，緊鄰東大溪步道旁的樹木多向傾斜，若有傾斜之樹木死亡，恐造成枯木倒落步道，壓傷行人之疑慮。

台中市水利局正在進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，透過公私協力合作，由連昭榮總工程司與東海大學總務長黃皇男、景觀系老師鄒君瑋、生命科學系老師江智民，攜手帶領近百名水利局團隊、校內職員及學生，為東大溪畔東海校園內一片已步入老齡階段相思樹林，補植17種原生喬木樹種，計360株小樹，讓濱溪生態得以永續發展，更提升整體東大溪的河川生命力。

東海大學指出，相思林樹種單一、年齡一樣老，若不進行新生樹苗補植，相思林將在短時間內消失，不只要讓乾臭的東大溪翻轉為美麗溪流，也啟動 「相思林搶救行動」，近日東海大學師生齊力在相思林中種下360株包含：茄苳、烏桕、樟樹、杜英、黃連木、小西式石櫟、臺灣石楠、紅楠、青剛櫟、櫸木、香楠、大頭茶、大葉楠、榔榆、樟葉楓、無患子等17種耐陰性原生喬木小樹樹苗。

移除的相思樹將也留置校園林下，成為吸引野生動物入住之微棲地，隨著東大溪整治計畫進行，生態校園的營造，近來多處白鼻心出沒，讓師生為之振奮。

水利局指出，執行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」過程，盤點出創校時種植的相思樹林現況已屆65歲，因該樹種平均樹齡僅70年，故凋零、死亡情況處處可見，加上樹種高度單一，倘不改善，不出幾年終將導致這片森林消失，新種植的樹種，期盼在數10年後茁壯，當民眾到東大溪散步時，能沐浴在富有多樣樹種的茂密森林中。

水利局局長范世億指出，「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」從2020年2月20日開工至今，目前進度已達67％，期盼在今年4月能與大家相見歡。

范世億說，工程內容除了建設處理水質改善設施，在上游集水區餐飲店家推廣油脂截留器裝設措施，從源頭削減汙染，同時將淨化水放流至校園內目前已乾涸的早期灌溉溝「大社支線」，以恢復歷史水圳記憶。

東大溪還會另設置小型微水力發電設施，利用放流水重力流的水頭能量進行發電，供應圳路沿線路燈使用，甚收節能減碳之效。

東海大學相思林創校時種植，至今65年，相思樹壽命平均約70年，已面臨生老病死，師生藉著東大溪整治，補植17種原生喬木樹種。圖／台中市水利局提供
東海大學相思林創校時種植，至今65年，相思樹壽命平均約70年，已面臨生老病死，師生藉著東大溪整治，補植17種原生喬木樹種。圖／台中市水利局提供
台中市水利局正在進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，不只治水，也是一堂生態教育課程，師生搶救相思林。圖／台中市水利局提供
台中市水利局正在進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，不只治水，也是一堂生態教育課程，師生搶救相思林。圖／台中市水利局提供

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