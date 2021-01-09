寒流送暖！台中文化局長赴彩虹眷村關心98歲彩虹爺爺

霸王級寒流來襲，氣溫驟降，台中市文化局不忘關懷高齡98歲，住在彩虹眷村的「彩虹爺爺」黃永阜。文化局長張大春昨天代表市長盧秀燕探望，致贈保暖被及養生品，表達台中市政府暖心的問候與關懷，並提醒爺爺要注意保暖。

彩虹眷村位於台中市南屯區、鄰近嶺東科技大學，這個地方因黃永阜爺爺色彩繽紛、充滿童趣彩繪而聞名，讓遊客彷彿來到童話世界。

起初是黃永阜爺爺為了排遣無聊而開始畫畫，逐漸受到附近鄰居和民眾的喜愛，越畫越起勁，變成打卡熱點，曾因眷村要拆發起搶救運動，所幸保存。

文化局長張大春說，彩虹爺爺精彩塗鴉包含各式人像、小鳥與水牛，地面也畫滿了彩虹、花朵與祝福的話，從2017年開始，每年來訪人數都突破200萬人，2019年更突破230萬人次，「孤獨星球雜誌」更選為世界的秘密奇跡景點。