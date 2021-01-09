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把握時間登錄發票！台中女麗購抽50萬汽車、3萬鑽戒

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中女麗購物節，今天將接續在大慶夜市「大福氣、慶迎春」活動，抽出首輛價值50萬元時尚轎車、首位3萬元鑽戒幸運得主。圖／台中市經發局提供
台中女麗購物節，今天將接續在大慶夜市「大福氣、慶迎春」活動，抽出首輛價值50萬元時尚轎車、首位3萬元鑽戒幸運得主。圖／台中市經發局提供

台中市政府延續購物節精神，率全國之先瞄準「她經濟」舉辦「2020台中女麗購」，活動開跑至今，已抽出美妝保養品禮券、10萬元禮金、按摩椅等多項大獎。今天將接續在大慶夜市「大福氣、慶迎春」活動，抽出首輛價值50萬元時尚轎車、首位3萬元鑽戒幸運得主，民眾把握時間登錄發票抽大獎！

經發局舉辦「2020台中女麗購」活動期間從去年12月9日至今年2月6日，期間舉行天天抽、週週抽、雙週抽、月月抽，民眾只需在台中任何店家消費滿額500元，並用「台中購物節」APP登錄發票，即可有機會抽鑽戒、汽車及最大獎黃金50兩。

活動開始以來，經發局搭配女麗購，每周在各區辦理不同特色的產業活動，首周東勢客家文化園區「木產業設計創意節」、第二周則於市民廣場「台中年貨大賞嘉年華」，接續由草悟道「青創新創產業嘉年華-台中生活Life Style」、逢甲夜市「喜逢新年、逢甲美食優惠活動」，週週主題活動有趣。

今天晚間經發局將在大慶夜市「大福氣、慶迎春」現場將抽出女麗購2項首次抽出的獎項，包含價值50萬元的時尚轎車、價值3萬元的鑽戒各1名，以及「天天抽-美妝保養品」、「週週抽-10萬元禮金」、「雙週抽-按摩椅」各1名幸運兒。

經發局表示，鼓勵民眾走訪台中各行政區、體驗各區不同氣息，每週再抽出「特別行政區加碼抽」的消費發票得獎者各15名，明日周將抽出在「市區」消費滿100元的發票，有機會獲得在地知名飯店住宿券、溫泉會館平日泡湯券。

台中女麗購物節，今天將接續在大慶夜市「大福氣、慶迎春」活動，抽出首輛價值50萬元時尚轎車、首位3萬元鑽戒幸運得主。圖／台中市經發局提供
台中女麗購物節，今天將接續在大慶夜市「大福氣、慶迎春」活動，抽出首輛價值50萬元時尚轎車、首位3萬元鑽戒幸運得主。圖／台中市經發局提供

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