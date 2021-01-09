彰化唯一國防部長的成長地「中興莊」變更聚落建築群
彰化縣今年第一件獲中央補助整修的文化資產「中興莊」好事連莊，縣政府文資審議委員會通過中興莊變更為聚落建築群的文化資產，達到名副其實的保護目的；文資審議會議把車鼓陣列為彰化縣傳統表演藝術，保存者認定為農、藝雙全的施朝養。
縣政府昨天下午召開今年度第一次「彰化縣古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀文化資產審議會」110年度第一次會議，共審議9案，同時辦理110年度第一次彰化縣民俗、傳統表演藝術、口述傳統及傳統知識與實踐審議委員會，討論兩件審議案。
國防部選定全國13處眷村文化保存區，中興莊是其中之一，經縣政府極力爭取，獲國防部補助整修經費3400萬元，今年先撥款1700萬元，文資局補助480萬元，縣政府自籌120萬元。彰化縣政府文化資產審議會把彰化中興莊的文資類別變更為聚落建築群。
中興莊原名中興新村，為避免與南投省政府中興新村混淆，更名為中興莊，居民都是來自山東青島保安旅高芳先將軍的子弟兵及其眷屬，是單一部隊形成的眷村，被稱為「嶗山之獅」的高芳先率領的部隊以大刀抗日聞名。雖然部隊和眷屬最後只剩30多人上船，來台輾轉到彰化市八卦山腳下定居，個個奮發向上，第二代高華柱榮任第二十八任國防部長。
彰化縣文資審議委員會這次通過的彰化縣傳統表演養術車鼓陣，在縣內盛行於和美鎮為了「烘爐穴」興旺鎮民，每年舉辦的元宵迎燈民俗，各村庄比拼陣頭，1932年出生的施朝養13歲習藝，15歲粉墨登場精湛表演轟動地方，成為和美有名的車鼓陣藝師。他不但收錄許多抄本，也能改編劇目、創作流行歌曲，並自製表演道具，因發現傳統技藝式微，1988年他成立和美鎮雅溝里才藝車鼓陣，到和美地區學校教學，身體力行保存傳統表演藝術足堪嘉許和表揚。
彰化縣文資審議委員會也本次通過縣定古蹟「員林保安堂曾春泉洋樓」指定範圍審議案、歷史建築「原員林街消費市場」登錄範圍審議案、縣定古蹟「彰化扇形車庫」補充指定理由審議案、歷史建築「員林神社遺跡」變更登錄範圍審議案、員林神社遺跡歷史建築調查研究、修復及再利用計畫審查案。
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