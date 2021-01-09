持續21年愛心千人圍爐今年停辦！但神祕禮物紅包照送

台灣行動菩薩助學協會前理事長、精湛建設總經理陳志聲22年前因為慢飛天使在愛心圍爐詢問「叔叔，我們明年還可以再來嗎？」邀集企業、團體等發起「送愛心到人間」圍爐餐會已連辦21年，今年受疫情影響，停辦千人圍爐。陳志聲說，配合防疫政策，今年取消圍爐餐會，但每年在餐會上最令人期待的神祕禮物捐贈活動將在本月13日照常舉辦。

陳志聲指出，今年的捐贈活動一樣有神祕禮物，像去年有50個超值驚喜禮物箱大抽獎，每位小朋友領紅包及玩具等，今年一樣會將禮物在會後送達各社福團體手中，讓他們提早感受社會溫暖。

陳志聲說明，配合防疫政策，千人聚會必須全程戴口罩、不得飲食，由於愛心圍爐餐會規模有10社福單位、近400個慢飛天使及家庭、千人與會，因此今年取消餐會，捐贈活動下周三將在精湛建設企業總部戶外登場，約二百人到場，全程配合防疫戴口罩，並且採實聯制。

陳志聲說，廿二年來，透過企業團體愛心，圍爐餐會發送的神秘禮物，也就是主辦單位事先調查大社福單位欠缺的物資，最大宗的禮物是交通車，已捐出六十多輛交通車，方便多重障礙者可以搭乘，其中彰化家扶有十三輛交通車是這場餐會捐的。