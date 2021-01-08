虱目魚「凍抹條」！ 彰化凍死12萬尾損失約700萬元

寒流急凍，凍死了彰化縣文蛤池的「工作魚」虱目魚，初估受損面積300公頃，超過11萬尾、12萬公斤虱目魚凍斃，損失至少700萬元，今天已獲農委會公告列入「低溫農業天然災害現金救助地區」，緊急啟動補助機制，減少養殖戶損失。

彰化縣文蛤養殖面積1600多公頃，全國第3高，養殖池內文蛤和虱目魚混養，虱目魚主要是在吃池內的絲藻，而吃絲藻的虱目魚也特別肥美，一舉兩得。但虱目魚卻怕冷，今天的氣溫急凍，陸續約5分之1養殖面積傳出災情，初估受損面積300公頃，超過11萬尾、12萬公斤虱目魚凍斃。

縣府農業處表示，農委會今天公告彰化縣福興鄉、芳苑鄉養殖面積已達20%以上，受害養殖戶和漁民可依照農業天然災害救助辦法規定，申請補助，補助項目以與文蛤混養的虱目魚為主，救助額度每公頃9000元，農業處協助受災戶申請現金救助補助。