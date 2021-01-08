不避諱死亡 彰化社大樂齡學員參觀樹葬和野餐　

現代年輕人多不喜歡掃幕等傳統繁文縟節，年長者也就識時務，願意多了解環保樹葬等簡化儀式，彰化社區大學30名樂齡學員要求參觀樹葬，今天參觀埔心鄉第五公墓樹葬區，了解環保自然葬的理念和落葬流程，踴躍發問費用、宗教儀式、追思，充分顯示長輩正向看待生死，為身後事預作安排。

彰化社區大學主任知超法師表示，彰化社大近年來重視生命教育，加強樂齡生命教育並往下紮根，開辦親子生命教育課程，今年起推動生死教育種子師資課程，結合彰化社大顧問兼講師郭慧娟的桌遊與生死教育遊戲教學，將計畫推廣到彰化各社區關懷據點，期待將生命教育種子撒布和開花。

今天30名彰化社大樂齡學員到彰化埔心鄉第五公墓樹葬區，鄉長張乘瑜接待，鄉公所人員說明樹葬的理念和落葬流程，樂齡學員很認真的詢問相關費用、不同宗教的儀式、樹葬區域、環境規畫，隨後不避諱在樹葬區野餐，討論生死觀念和理想中的身後事安排。

馮姓等多名學員表示，生、老、病、死是很自然的生命規律，逃避並沒意義，正面的討論和思考才是愛家人和尊重生命的具體實踐，很高興到彰化社大上課，從認識喪親悲傷、老年憂鬱症與心的健康，到認識安寧療護、病人自主權利法、臨終預囑、安排身後事，可以正向、坦然的完成生命回顧，這樣的課程很實用也很重要。

彰化社大長期重視並推廣正向生死教育，獲得彰化地區樂齡長輩肯定與支持，為了更落實銀髮長輩的生死認知與教育，從去年開始邀請生死教育老師郭慧娟進行實用生死教育課程，落實到生命的預囑，包括醫療決定、生命回顧、身後事先預囑，還到彰化埔心樹葬區、烏日共生宅等養生村參訪觀摩，並將於110年1月16日在福山寺美術館中庭舉辦生前告別式及穿壽衣走秀，顯示生命教育的重要性與發揮成效。