會計師送愛到偏鄉 彰化家扶今收700包白米

台灣省會計師公會、台中市會計師公會捐米給弱勢族群行之有年，今年透過立法委員謝衣鳳居間牽線，送給彰化家扶中心700包白米，今天下午在彰化家扶二林服務處舉辦捐贈儀式，有10多戶受扶助家庭成員到場領取。

台灣省會計師公會理事長黃協興說，會計師平常待在辦公室忙著工作，「跟社會有一點脫節」，透過捐贈白米等物資不但關懷社弱勢族群，也讓大家的心在一起，因為付出而更快樂，

立法委員謝衣鳳感謝省會計師公會、台中市會計師公會特別關心彰化縣偏鄉，分贈1200包白米給彰化家扶中心、華山基金會及竹塘鄉、溪州鄉社福機構；她表示，會計師工作專業又忙碌，歲末年終親自到偏鄉捐贈物資，對小朋友是很好的身教，長大後效法，當個快樂的捐助人。

彰化家扶中心主任王震光說，省會計師公會、台中市會師公會和立委謝衣鳳共同發起捐贈白米，700包送給二林、田中兩區家扶服務處的受扶助家庭，將有10鄉鎮、971名兒少受惠。

今天捐贈儀式，二林鎮代會主席洪敏綺、副主席傅子瑋、鎮代會前主席許杰霖、二林鎮農會總幹事邱士平到場，縣議員陳一惇、謝彥慧指派服務處人員代為致意。省會計師公會一連14年捐贈白米等物資，捐贈地點從東北角到鵝鑾鼻；黃協興和會員自我期許，將有24、34年，持續關懷不間斷。