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好冷！雞蛋產量下降 蛋價將持續回升

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
天氣冷，蛋雞不敢像夏天伸長脖子，冷到產蛋率下降。圖／曾姓農民提供
天氣冷，蛋雞不敢像夏天伸長脖子，冷到產蛋率下降。圖／曾姓農民提供

前一波低溫已造成蛋雞受凍，產蛋率下降一成，蛋價從每台斤均價24元回升到26元，彰化縣蛋雞農民認為，這波冷氣團威力強大又持續3天以上，蛋雞的產蛋率今天再度下降逾一成五到兩成，交易價來到每台斤27元，未來一周內蛋價可望每台斤均價再漲2元。

彰化縣政府統計，縣內蛋雞場840場，數量約2600萬隻，比全國總人口還多，雞蛋產量一年約33億顆，台灣每兩顆雞蛋就有1顆來自彰化縣，1年產值約140億元。

曾姓農民表示，去年底蛋價跌破飼養成本，很多養蛋雞農民叫苦不迭，大家交流之後，原來最近幾年蛋雞飼養量增加，使蛋價無法提高，跌破飼養成本，每台斤最低均價24元，上周冷氣團報到，蛋雞減產約一成，整體蛋價應聲而漲2元，這波冷氣團發威超過3天，下一個接力報到，蛋雞的產蛋量一定下降，交易均價可望再漲2元。

彰化縣蛋雞場都在沿海空曠地區，格外寒冷。曾任中華民國養雞協會蛋雞組長的洪金獅說，今天氣溫下滑，蛋雞產蛋量減少一成五至兩成，每台斤均價27元，蛋價略漲農民未必賺得到。二林鎮蛋農也表示，今天蛋雞的產蛋量明顯減少，已訂購較營養的飼料給蛋雞補充營養，希望產量不要減少太多，否則蛋價上升，不見得對農民有利。

冷氣團 農民

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