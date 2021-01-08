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車模及超跑助陣 彰化賽車節明在田中高鐵站前封街開跑

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，預期將湧來大量人車。去年活動資料照片／民眾提供
2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，預期將湧來大量人車。去年活動資料照片／民眾提供

2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，及農夫市集和公益試乘活動，預期將湧來大量人車，彰化縣警察局將啟動道路封閉和交通管制措施，加強取締違規車輛，嚴格禁止並排停車，違者開罰絕不寬容。

彰化縣警察局今公布活動場地區域交管範圍，管制範圍涵蓋大社路以東、高鐵二路以南、高鐵東路以西、中潭路，以及龍潭路以北等區域，停車場規畫在高鐵站前停車場和站區周邊道路路邊停車，但不得並排停車，同時加強疏導東彰路、大社路車流，以利民眾搭乘高鐵進出車站動線，保持順暢。

交通隊長林世明表示，依規定，比賽車輛不能行駛道路，賽車要由大型聯結車輛載運進場，只能在比賽跑道行駛，警方為約束參賽者和自行開車前來觀賞賽事的車迷，活動期間加強取締交通違規案件，去年2天賽事共取締未懸掛車牌1件、非法改裝車輛2件，其中1件還是沒有出廠證明拼裝車輛，依法沒入毀損。

林世明說，警方今年取締重點，包括無照駕駛可處6000元到1.2萬元，未懸掛車牌可處6000元到1.2萬元，而非法改裝車體除可罰鍰2400元到9600元外，還須恢復原廠設備重新檢驗，處罰很重，車主不要心存僥倖以身試法。

警方會在活動會場的周邊道路部署路檢點，特別在大社路段兩端，即大社路2段與站區北路口、大社路2段與站區南路口，結合彰化監理站、彰化縣環境保護局實施聯合稽查，強力取締違規車輛及在道路周邊飆速競駛等妨害道路交通行為。

2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，預期將湧來大量人車，警方將加派警力維護秩序。去年活動資料照片／民眾提供
2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，預期將湧來大量人車，警方將加派警力維護秩序。去年活動資料照片／民眾提供
2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，預期將湧來大量人車，警方將加派警力維護秩序。去年活動資料照片／民眾提供
2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，預期將湧來大量人車，警方將加派警力維護秩序。去年活動資料照片／民眾提供
2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，預期將湧來大量人車。去年活動資料照片／民眾提供
2021彰化賽車節明（9日）、後（10日）天在彰化高鐵站前重劃區封街開跑，估計至少有兩百輛車參加，加上有超跑亮相，及吸睛車模的汽機車展，預期將湧來大量人車。去年活動資料照片／民眾提供

高鐵 警察

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