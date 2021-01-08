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大甲中正紀念館漏水嚴重 重整修營造藝文新亮點
台中市大甲區中正紀念館於1981年啟用，館舍老舊每遇大雨館內漏水，部分設備因此受損不堪使用，台中市議員李榮鴻向台中市政府爭取2500萬元辦理改善，日前已經完成工程發包，今日辦理一期工程說明會，將於今年2月開工，預計今年底前，以嶄新面貌提供甲安埔地區民眾一個優質的藝文展演服務。
李榮鴻表示，大甲中正紀念館作為一座區域型的展演館舍，提供範圍涵蓋大甲區、大安區、外埔區、甚至苗栗縣苑裡鎮的民眾使用，館內常舉辦戲劇、講座、音樂等一連串的文化活動。但建物使用40年，屋頂外牆滲水、內部璧癌嚴重，且已被列為必須進行耐震補強的建築物。因此希望透過本次廳舍改善與設備提升，讓大甲中正紀念館重生，他感謝各方努力，使工程得以順利進行，未來將可提供海線民眾豐富高水準的文化饗宴。
台中市政府文化局局長張大春表示，目前第一期改善工程由市府編列2500萬進行，針對館內漏水及建物耐震做改善，第二期工程文英基金會允諾捐助2500萬進行內部整修及設備，未來將可提供海線民眾更好的藝術饗宴。
此工程由市府文化局編列2500萬元經費，並由大甲區公所負責工程招標與執行。中正紀念館此次整修的項目包括建築內部空間、外部景觀與建築立面的整體整修，此外機電、空調與消防等設備也會一併更新，並保留建築物外形與意象，呈現質樸簡潔的文化氣息，讓中正紀念館展現文化薪傳的活力。
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