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尚有5間場域未徵選出進駐者 鹿港和興青創基地二次招租

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港和興青創基地尚有5間場域未徵選出進駐者，彰化縣文化局再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。圖／彰化縣文化局提供
鹿港和興青創基地尚有5間場域未徵選出進駐者，彰化縣文化局再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。圖／彰化縣文化局提供

列入歷史建築的彰化縣鹿港鎮和興派出所，為日治時期公署建築，彰化縣政府為扶植青年創業、空間再利用，將其宿舍群規畫作為青年創意基地場域，第一次招商共有19件提出申請，4件獲徵選進駐，尚有5間場域未徵選出進駐者，文化局將再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。

和興青創基地這5間場域未徵選出進駐者，分別為「108-3號」、「108-4號1F」、「108-5號1F」、「108-6號」、「108-7號」，進駐者申請資格為18歲至45歲之青年業者，以文化、創意、創新的產品或服務為原則，徵件時間自即日起至2月1日下午5時止(以郵戳為憑)。

文化局表示，「公益換租」招商營運模式，進駐者以各場域的租金價格轉換為公益內容，提供民眾免費參與，免付租金。公益換租的內容需請進駐者規劃，方向限於文化藝術類相關講座、工作坊、展演、社區營造、進駐者的技術或彰化縣、鹿港主題活動等。

公益換租詳細資訊： https://www.bocach.gov.tw/ch/16news/01view.asp?sn=10485  (文化局官方網站)

鹿港和興青創基地尚有5間場域未徵選出進駐者，彰化縣文化局再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。圖／彰化縣文化局提供
鹿港和興青創基地尚有5間場域未徵選出進駐者，彰化縣文化局再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。圖／彰化縣文化局提供
鹿港和興青創基地尚有5間場域未徵選出進駐者，彰化縣文化局再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。圖／彰化縣文化局提供
鹿港和興青創基地尚有5間場域未徵選出進駐者，彰化縣文化局再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。圖／彰化縣文化局提供
鹿港和興青創基地尚有5間場域未徵選出進駐者，彰化縣文化局再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。圖／彰化縣文化局提供
鹿港和興青創基地尚有5間場域未徵選出進駐者，彰化縣文化局再辦理第二次招商，歡迎青年業者勇敢築夢，實現創業夢想。圖／彰化縣文化局提供

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