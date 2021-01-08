快訊

彭斯會補刀川普嗎？白宮的眾叛親離與憲法25修正案

警政高層大調動！台南、高雄、新北警局長傳換方仰寧等人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華山基金會到順澤宮發表年菜 祈求神明加持達標

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會彰化區今天在順澤宮活動中心舉辦募集年菜活動，祈求順澤宮神明加持，讓募集年菜順利達標。記者簡慧珍／攝影
華山基金會彰化區今天在順澤宮活動中心舉辦募集年菜活動，祈求順澤宮神明加持，讓募集年菜順利達標。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽鄉順澤宮今天上午不拚運動競賽，「鏘咚鏘」年節音樂熱鬧活動中心，國立溪湖高中餐飲科二年級19名學生合力烹飪，料理兩桌各五菜一湯，交給順澤宮管理委員會主任委員魏信顧等人表演上菜秀，鄉長許文萍頻頻勸長者夾菜用餐，說菜名吉祥，趁熱食用有益健康。

華山社會福利慈善事業基金會彰化區縣站長黃玉芬說，台灣人口高齡化，華山基金會去年春節之前募集約1600份年菜，今年增加需要1748份年菜，成長約一成，去年最後不足的300多份全數由前立法委員鄭汝芬認購，今年還不足500份，希望善心人士和團體機關發揮愛心，幫弱勢長者過好年。

「第一次為弱勢長輩作菜，很興奮也很有成就感。」溪湖高中餐飲科陳姓與洪姓學生表示，上午8點集合搭校車，到達埔鹽鄉順澤宮活動中心，在專業科目老師潘岱儒指導下，使用香菇、腐竹、海帶芽、香腸、麵條等乾貨和現成食材，搭配生鮮蔬菜和雞肉，作出五菜一湯的年菜，「色、香、味俱全，天氣那麼冷，肚子容易餓，聞到香味好想吃。」

華山基金會舉辦「跨世代廚藝交流、順澤宮祈獨老平安。」長輩也傳授烹飪撇步，告訴學生如何煮出香軟適合長輩食用的食物。順澤宮主任魏信顧、埔鹽同濟會長張中穎、謝衣鳳服務處主任陳子龍、縣政府秘書鄭智瑋、利進企業董事長蔡禎瑞穿戴廚師衣帽，表演上菜秀，溪湖高中校長楊豪森代表全體參與今天料理的師生致謝。鄉長許文萍稱讚簡單食材作出好吃料理，格外能展現溪湖高中餐飲科的巧思和實力。

華山基金會彰化區縣站長黃玉芬表示，新冠肺炎衝擊2020年勸募，彰化縣整體減少三成，都會區市鎮的減幅較少，越是偏鄉，捐款和捐贈物資都明顯下滑，募集年菜更是難上加難，請民眾和機關團體、公司企業多幫弱勢長者，愛心年菜認助專線04-8366755。

國立溪湖高中餐飲科師生參加募集年菜活動，煮出兩桌菜。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中餐飲科師生參加募集年菜活動，煮出兩桌菜。記者簡慧珍／攝影

年菜 愛心

延伸閱讀

文興中學學生捐飲料錢 認購年菜為華山孤老送暖

環台路跑為公益 視障跑友奔花蓮家扶捐4萬助募暖心套餐

捐一套送一套！捐愛心年菜大埔鐵板燒埔心店就送餐券

誰來捐年菜 台東社福發起認購目前僅達3成

相關新聞

講不聽！ 清境超大違建民宿 南投縣政府拆了

南投縣政府強力查報違建，元旦剛過就強制拆除仁愛鄉清境地區4層樓違法民宿。南投縣建設處表示，這棟違建地目不符甚至沒申請建照...

大甲中正紀念館漏水嚴重 重整修營造藝文新亮點

台中市大甲區中正紀念館於1981年啟用，館舍老舊每遇大雨館內漏水，部分設備因此受損不堪使用，台中市議員李榮鴻向台中市政府...

尚有5間場域未徵選出進駐者 鹿港和興青創基地二次招租

列入歷史建築的彰化縣鹿港鎮和興派出所，為日治時期公署建築，彰化縣政府為扶植青年創業、空間再利用，將其宿舍群規畫作為青年創...

華山基金會到順澤宮發表年菜 祈求神明加持達標

彰化縣埔鹽鄉順澤宮今天上午不拚運動競賽，「鏘咚鏘」年節音樂熱鬧活動中心，國立溪湖高中餐飲科二年級19名學生合力烹飪，料理...

竹山高中2弱勢生錄取台大 縣長林明溱嘉勉奮發向上

弱勢生也有春天！就讀竹山高中的朱以軒和林芳郁，今年以台大希望入學方式通過特招，其中朱以軒錄取台大醫學系，林芳郁則是錄取森...

疫情+寒冬弱勢待援！立委揪企業募1400份物資寒冬送暖

受新冠肺炎疫情影響，很多社福單位募款困難，弱勢家庭處境更形艱困。立委張廖萬堅今天邀集瓏昇建設、多芬建設等愛心企業及謝姓友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。