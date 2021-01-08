華山基金會到順澤宮發表年菜 祈求神明加持達標

彰化縣埔鹽鄉順澤宮今天上午不拚運動競賽，「鏘咚鏘」年節音樂熱鬧活動中心，國立溪湖高中餐飲科二年級19名學生合力烹飪，料理兩桌各五菜一湯，交給順澤宮管理委員會主任委員魏信顧等人表演上菜秀，鄉長許文萍頻頻勸長者夾菜用餐，說菜名吉祥，趁熱食用有益健康。

華山社會福利慈善事業基金會彰化區縣站長黃玉芬說，台灣人口高齡化，華山基金會去年春節之前募集約1600份年菜，今年增加需要1748份年菜，成長約一成，去年最後不足的300多份全數由前立法委員鄭汝芬認購，今年還不足500份，希望善心人士和團體機關發揮愛心，幫弱勢長者過好年。

「第一次為弱勢長輩作菜，很興奮也很有成就感。」溪湖高中餐飲科陳姓與洪姓學生表示，上午8點集合搭校車，到達埔鹽鄉順澤宮活動中心，在專業科目老師潘岱儒指導下，使用香菇、腐竹、海帶芽、香腸、麵條等乾貨和現成食材，搭配生鮮蔬菜和雞肉，作出五菜一湯的年菜，「色、香、味俱全，天氣那麼冷，肚子容易餓，聞到香味好想吃。」

華山基金會舉辦「跨世代廚藝交流、順澤宮祈獨老平安。」長輩也傳授烹飪撇步，告訴學生如何煮出香軟適合長輩食用的食物。順澤宮主任魏信顧、埔鹽同濟會長張中穎、謝衣鳳服務處主任陳子龍、縣政府秘書鄭智瑋、利進企業董事長蔡禎瑞穿戴廚師衣帽，表演上菜秀，溪湖高中校長楊豪森代表全體參與今天料理的師生致謝。鄉長許文萍稱讚簡單食材作出好吃料理，格外能展現溪湖高中餐飲科的巧思和實力。