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講不聽！ 清境超大違建民宿 南投縣政府拆了

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉清境地區4層樓指標民宿因屬違建，南投縣政府強力拆除。記者江良誠／攝影
仁愛鄉清境地區4層樓指標民宿因屬違建，南投縣政府強力拆除。記者江良誠／攝影

南投縣政府強力查報違建，元旦剛過就強制拆除仁愛鄉清境地區4層樓違法民宿。南投縣建設處表示，這棟違建地目不符甚至沒申請建照，卻蓋成4層樓18間客房的超大民宿，去年要求業者自行拆除，但業者仍無明顯動作，因此強制拆除，縣府會強力執法拆除重大違建，提醒業者不要心存僥倖。

仁愛鄉清境地區因為高山景觀優美，吸引許多遊客，民宿相當密集。清境地區大多為山地或坡地，居民將原有房屋修繕後作為民宿經營，但有部分業者以農舍名義，大肆擴建、增建，讓原本平房變成數樓高的大型建築，相當誇張。

南投縣政府拆除的違法民宿，地點就在合歡山公路和力行產業道路入口，是通往清境必經之路，陡峭彎道卻冒出一棟成4層樓共18間客房的「旅館」，讓經過民眾都印象深刻，被內政部營建署列為優先拆除對象。

南投縣建設處長李正偉說，營建署列管的重大違建共7件，都在清境地區。縣府去年排定拆除，並通知業者自拆，已經拆除5間違建。

去年10月縣府排定拆除這間民宿，業者發文表示要求自拆，建設處考慮疫情期間拆除工人不易尋找且需要找安置家具等地點，並提供寬限期到去年12月31日。不過，到期後業者雖然拆除部分，但根本沒達到不堪使用的標準，因此建設處決定強力執法拆除。

李正偉說，這棟違建民宿已經拆除部分牆壁，並將從頂樓往下逐層拆除。今年會繼續排拆營建署列管的重大違建，也提醒業者和民眾不要任意違建或增建，縣府會和鄉公所合作查報，若不符合法令規定，移送地檢署偵辦並列管拆除。

南投縣政府拆除清境地區違法民宿，客房家具還沒搬走，就被拆成斷垣殘壁。圖／南投縣政府提供
南投縣政府拆除清境地區違法民宿，客房家具還沒搬走，就被拆成斷垣殘壁。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉清境地區4層樓指標民宿因屬違建，南投縣政府強力拆除。記者江良誠／攝影
仁愛鄉清境地區4層樓指標民宿因屬違建，南投縣政府強力拆除。記者江良誠／攝影
清境地區違法民宿未在寬限期自拆，南投縣政府強力執法從頂樓逐層拆除。圖／南投縣政府提供
清境地區違法民宿未在寬限期自拆，南投縣政府強力執法從頂樓逐層拆除。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉清境地區4層樓指標民宿因屬違建，南投縣政府強力拆除。記者江良誠／攝影
仁愛鄉清境地區4層樓指標民宿因屬違建，南投縣政府強力拆除。記者江良誠／攝影

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