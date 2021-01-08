聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹山高中2弱勢生錄取台大 縣長林明溱嘉勉奮發向上
弱勢生也有春天！就讀竹山高中的朱以軒和林芳郁，今年以台大希望入學方式通過特招，其中朱以軒錄取台大醫學系，林芳郁則是錄取森林及環境資源學系，不但是竹山高中創校60年來紀錄，兩位同學都來自中低收入戶家庭，也都是新住民子女，校方表示，兩位同學能在困境中脫穎而出，實屬難得。
為表彰兩位準台大生優異的表現，南投縣長林明溱親自前往竹山高中嘉勉朱以軒和林芳郁2人，能通過台灣大學的「希望入學」的特招，躋身每年僅有的10個名額中，可說是南投之光，並頒發3萬元獎助學金；林明溱說，朱以軒、林芳郁是縣內學子的好榜樣，雖然家境困難但都非常上進，也懂得付出，希望兩位同學能繼續加油，將來學有所成回饋鄉里，成為社會的中堅
竹山高中指出，朱以軒來自中低收入戶家庭，父親務農維生，親身經歷父母工作的辛勞，卻沒有獨生女的溺愛，只有儘早學習分擔家務及農務，竹山國中畢業後，以國中會考成績五科5A9個+，捨棄市區明星學校，以第一名成績進入竹山高中，成績均維持全校第一名，這次通過面試被錄取台大醫學系。
而林芳郁父親現於台大木材利用實習工廠，從事約聘勞務工作，母親為採茶工，成長於竹山鹿谷地區，讓她對於高山林地開發種植茶葉及環境保護永續經營之間的衝突，產生進一步探索的興趣，上午她說，很感謝台大希望入學能錄取她，畢竟森林環境及資源學系是她生涯發展極為合適的選擇，會努力完成學業。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言