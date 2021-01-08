疫情+寒冬弱勢待援！立委揪企業募1400份物資寒冬送暖

受新冠肺炎疫情影響，很多社福單位募款困難，弱勢家庭處境更形艱困。立委張廖萬堅今天邀集瓏昇建設、多芬建設等愛心企業及謝姓友人，募集1400份物資，從今天起到11日，同步在西屯、水崛頭、南屯等3服務處發放，為弱勢寒冬送暖。

張廖萬堅說，他長期關心學童，這項邀集愛心企業與個人歲末募集物資送暖今年邁向第十個年頭，今年共募集白米、麥片、奶粉、罐頭和泡麵等1400份物資，弱勢邊緣戶協助免繳午餐費，讓弱勢學童能安心過年，年前透過謝姓友人成功向永和店仔街福德宮募集1600斤的白米來捐贈給長照據點，讓長輩們開心共餐。

瓏昇建設襄理賴佳君說，公司持續扶弱關懷活動，募集並捐贈愛心物資活動，已經進行16年，弱勢學童與獨居老人是關懷對象，希望持續號召更多企業回饋社會，也感謝張廖萬堅委員多年的能協助提供管道，扶助弱勢學童一起舉辦愛心送暖活動。

台中市議員林祈烽說，受新冠肺炎疫情影響，很多社福單位募款都嚴重受到影響，一些弱勢家庭可能無法獲得更多的愛心幫助，他特別請市府教育局統計提供各國小中低收入戶繳不起午餐費的學生人數，透過張廖萬堅的牽線，一起向愛心企業募集物資，再請學校轉知給學童家庭前來領取，盼透過社會的愛心幫忙，讓弱勢學童和家長都可以安心快樂的過年。