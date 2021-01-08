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張廖萬堅攜手中市議員送暖 助弱勢學童安心過年

中央社 / 台中8日電

天氣冷颼颼，民進黨籍立委張廖萬堅與台中市議員林祈烽今天邀集熱心企業寒冬送暖，協助無法獲扶助的弱勢學童民生物資，希望在疫情衝擊的寒冬中，讓小朋友可以安心過年。

長期關心弱勢學童的張廖萬堅邀集企業做愛心，共募集白米、麥片、奶粉、罐頭及泡麵等1400份物資，自今天起至11日，分別在西屯、南屯等3處服務處進行發放，協助弱勢學童。

張廖萬堅表示，列冊中低收入戶可獲政府部門補助，但有弱勢邊緣戶因故無法獲得扶助，為此特別透過學校，協助免繳納營養午餐費的弱勢學童能安心過年，近幾年來持續舉辦送暖活動。

張廖萬堅指出，除了這次寒冬送暖，重陽節前更募集1600斤的白米捐贈給長照據點，讓長輩們開心共餐，希望讓孩子與長者們都能夠感受到社會關懷，更期盼能拋磚引玉，邀請更多企業一起為社會多注入暖流。

林祈烽表示，去年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，很多社福單位年度募款嚴重受影響，一些弱勢家庭因而無法獲得更多愛心幫助，他特別請台中市教育局統計，提供各國小中低收入戶繳不起營養午餐費學生數量，並透過張廖萬堅牽線，一起向愛心企業募集物資。

參與贊助的瓏昇建設襄理賴佳君說，公司持續募集並捐贈愛心物資已16年，弱勢學童與獨居老人是主要關懷對象，希望能持續號召更多企業回饋社會，也感謝張廖萬堅多年來協助提供管道扶助弱勢學童，一起舉辦愛心送暖活動。

愛心 疫情 營養午餐

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