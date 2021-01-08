影／玉山日前初雪後今天開始下雪霰 排雲山莊蒙上白紗

隨著各地傳來下雪的好消息，玉山去年12月21日雖降下今年全台初雪，但持續低溫卻因水氣不足，目前僅有玉山北峰氣象站及排雲山莊8時23分下起冰霰，有如蒙上一層薄薄的白紗，似乎仍在等待中高層水氣南移，但玉山國家公園指出，目前玉山主峰步道風口至主峰頂路段霧淞結冰，步道濕滑，有山友65人沒能登頂，另有3位山友至風口就折返下撤。

玉管處表示，排雲山莊上6時35分回報氣溫零下5度，周邊沒結霜，天氣陰，僅有周邊結冰情形，直到8時23分才下起冰霰，而玉山峰氣象站半夜曾測得最低溫-7.9度，7時分測得-7.3度，有結冰霧淞現象，但沒下雪，經派人巡視步道，玉山主峰步道風口至主峰頂路段，目前有霧淞結冰，步道濕滑。

排雲山莊昨天共入住山友65人，今天清晨取消登頂，另有3位山友至風口就已折返，玉山國家公園表示，雪季期間因積雪結冰影響通行，不適合一般性登山活動，已加強雪地服務措施，並現場先採柔性勸導，以維護登山安全，未來隨鋒面移動，降雪可能持續中。