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合歡山昆陽至小風口積雪加結冰 道路管制下拉至鳶峰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台14甲線合歡山鳶峰至大禹嶺25至41公里，限加掛雪鍊通行，剷雪車清晨出動清除。圖／埔里工務段提供
台14甲線合歡山鳶峰至大禹嶺25至41公里，限加掛雪鍊通行，剷雪車清晨出動清除。圖／埔里工務段提供

合歡山終於等到今年的第一場雪，合歡群峰凌晨起陸續下起雪和霰，不少遊客很早就開始迎接這場雪的盛宴，由於昆陽至小風口路段有薄薄的一層雪，公路總局擔心車壓過後，會造成路面結冰情況，埔里工程段連夜開始清除路面積雪，但雪量並不多，決定上午7點起交通管制點下拉至鳶峰開始，限加掛雪鍊通行。

段長黃陳全表示，台8線榮興至洛韶與台14甲線翠峰至大禹嶺昨夜實施預警性封閉路段，已於今晨7時解除恢復交通，另經檢視路況後，因路面將結冰，管制路段從台14甲線昆陽至大禹嶺，下拉至鳶峰開始，25至41公里路段限加掛雪鍊車輛才可通行。

公路總局並呼籲，國人若欲行駛台8線及台14甲線管制路段，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規畫旅行備案，道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或撥打本處04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況，交通部公路總局祝您行車安全。

台14甲線合歡山鳶峰至大禹嶺25至41公里，限加掛雪鍊通行，剷雪車清晨出動清除。圖／埔里工務段提供
台14甲線合歡山鳶峰至大禹嶺25至41公里，限加掛雪鍊通行，剷雪車清晨出動清除。圖／埔里工務段提供
台14甲線合歡山鳶峰至大禹嶺25至41公里，限加掛雪鍊通行，剷雪車清晨出動清除。圖／埔里工務段提供
台14甲線合歡山鳶峰至大禹嶺25至41公里，限加掛雪鍊通行，剷雪車清晨出動清除。圖／埔里工務段提供

鳶峰 合歡山

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