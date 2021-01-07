彰中非洲志工行動校友接手傳承 擴大全國認養非洲貧村

彰化高中圖書館2008年起發起到非洲史瓦帝尼當志工，每年募款200萬元，補助30名經濟弱勢，讓沒有出國機會的高一學生到非洲，至今11年未中斷，許多當時出國的學生如今出社會，首屆非洲志工學生唐樺岳已是成功的執業律師，去年回鄉接任台灣非洲之心協會理事長，傳承當年老師為他們募款，到非洲作志工的教育愛。

彰化高中圖書館受創全國高中組團到非洲當志工，除了向企業募款，學生也得上街義賣書籍募款，每年2千公斤的孤兒院人道物資、偏遠學校資訊設備與獎學金援助，進而與美國NGO長期合作，2015年募得600萬元當地完成一座飲水灌溉水庫，這樣國際行動引起各界矚目。

30歲執業律師唐樺岳說，去年全球疫情肆虐，母校的非洲志工團無法如期前進非洲，協會運作不停歇，擴大招募全國高中生加入，協會與學長經營的咖啡進口大廠合作，以衣索匹亞特製咖啡包，讓志工學生進行創意行銷，販售所得專款補助非洲史瓦帝尼與索馬利蘭兩國貧困村落級學校認養援助，計畫會持續到今年。

日本京都大學法學博士張登凱也回鄉投入協會，他說，念書時因參加台文社與彰化高中圖書館主任呂興忠接觸，協助資料蒐集及整理，雖非洲志工活動是在他畢業後才展開，但認同母校的行動，2017年跟著團隊到史瓦帝尼，為了不讓當地人只是受助者，當年鼓勵當地人蒐集俚語與童謠，相當有意義。