員林將辦燈會 學校社區彩繪燈籠動起來

彰化縣員林市公所將於除夕至元宵3月1日在員林公園舉辦燈會活動，今年主燈以金牛主軸設計，將搭配10座富涵員林意象的副燈，除了福寧宮、興賢書院等各宮廟也參與燈會布置，更已動員各國中小高中學生參與燈籠創作，將用創意花燈把市區街道裝點得美輪美奐。

員林市市長游振雄說，今年員林燈會活動也將加強街區布置，從員林車站到員林公園及光明街等路段將布置7500個彩繪燈籠及客家花燈，希望無論是白天或夜晚都呈現出不同風情，為日常街景增添新亮點。

市公所日前已邀集員林市各國小、員林家商、員林農工、員林高中4千多名學生，以多個社區參與創作，發放素面燈籠將於本月15日前收回，最近各校學生陸續創作完成，有學校已搶先將作品po在臉書分享，還有社區利用共餐後時間，讓長輩動手畫燈籠，也投入參與燈會的樂趣。

而今年除了主燈區外，還有客家花布燈區、美食燈區、光影燈區等，福寧宮、興賢書院、廣寧宮、廣安宮、地藏庵、玉天宮等宮廟也將響應在員林公園、三角公園及宮廟前布置意象。

游振雄說，今年也有台懋公司贊助50萬給市公所，及各企業和機構參與，希望集結公部門和民間力量，讓燈會規模加大。