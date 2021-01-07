中捷綠線四維國小、南屯站招商 投資人迴響熱烈

台中捷運綠線四維國小站、南屯站土地開發基地招商案日前正式公告徵求投資人，備標期4個月，將在今年4月9日截止申請，並展開評選作業。台中市交通局今天舉辦招商說明會，現場吸引逾30家業者、近50人與會，其中不乏國內知名壽險、建商、營運商業者，現場交流熱烈。

交通局長葉昭甫出席說明會親自說明，市長盧秀燕上任後，開創極大化經濟共伴效應，以「前店、後廠、自由港」三大策略，市府積極營造友善投資環境，根據經濟部統計，近2年投資台灣三大方案中，台中累計166件、總投資金額2089.38億元，件數全國第一，顯示多數企業看好台中投資環境及潛在商機。

葉昭甫表示，近期捷運綠線沿線已成市民置產首選，除看重軌道建設將帶來便捷交通，也預期捷運帶來的人流將帶動沿線經濟發展。這次招商的四維國小站、南屯站土地權屬單純，為唯二市府完全持有的聯開基地，市府對開發規畫無任何預設立場，完全交由投資人發揮。

「二站區位條件，可謂台中首選！」葉昭甫指出，四維國小站位於北屯區文心路與天津路四段交會處，鄰近台鐵太原站、四維國小與北屯兒童公園，加上周邊有興安路、昌平路商圈、家樂福、特力屋等，生活機能極佳。

南屯站位於文心路及五權西路雙軸線交會處，居五期、七期及八期重劃區交界的核心位置，附近有文心森林公園、豐樂雕塑公園及國立美術館等休閒文化設施，以及IKEA、COSTCO、迪卡儂等大型購物廣場，人文薈萃且商業機能完善。