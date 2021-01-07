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文興中學學生捐飲料錢 認購年菜為華山孤老送暖

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮文興中學班聯會發起學生自由捐零錢，為華山基金會募集年菜，今天學生將全校募集的的零錢倒出來灑滿桌面，開心的數銅板，共募得8萬多元，可以讓100多名獨居長輩有溫暖的年菜吃。圖／華山基金會提供
彰化縣田中鎮文興中學班聯會發起學生自由捐零錢，為華山基金會募集年菜，今天學生將全校募集的的零錢倒出來灑滿桌面，開心的數銅板，共募得8萬多元，可以讓100多名獨居長輩有溫暖的年菜吃。圖／華山基金會提供

彰化縣田中鎮文興中學班聯會發起學生自由捐零錢，為華山基金會募集年菜，校長歐陽郁文說，去年文興學生與華山一起去送年菜時，一位阿嬤笑得好開心，沒幾天，阿嬤已離開人世，慶幸能在阿嬤最後一哩路有文興的孩子們送暖，不過今年年菜還募集不到5成。

文興高中已連續第九年響應華山基金會捐年菜助孤老的公益活動，透過班聯會推動，今年1000多名學生從3周前每天省下購買飲料的零用錢，今天學生將全校募集的的零錢倒出來灑滿桌面，開心的數銅板，共募得8萬多元，可以讓100多名獨居長輩有溫暖的年菜吃。

歐陽郁文說，為培養學生助人行善觀念，協助華山基金會募集年菜已經變成班聯會的傳統，今年班聯會也在園遊會義賣自製的環保提袋，將所得捐助在年菜上，也透過自由捐出零錢，讓學生知道愛心不分大小，把飲料錢捐出，就能幫助孤老過好年，相信同學們一定也很有幸福感。

不過今年華山基金會年菜還募集不到5成，歐陽郁文也呼籲大家可以共襄盛舉送暖流。

彰化縣田中鎮文興中學班聯會發起學生自由捐零錢，為華山基金會募集年菜，今天學生將全校募集的的零錢倒出來灑滿桌面，開心的數銅板，共募得8萬多元，可以讓100多名獨居長輩有溫暖的年菜吃。圖／華山基金會提供
彰化縣田中鎮文興中學班聯會發起學生自由捐零錢，為華山基金會募集年菜，今天學生將全校募集的的零錢倒出來灑滿桌面，開心的數銅板，共募得8萬多元，可以讓100多名獨居長輩有溫暖的年菜吃。圖／華山基金會提供

年菜 阿嬤

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