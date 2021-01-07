台中嗆人鴨肉店遭抵制 學者：消費者健忘、好吃就埋單

台中市一家鴨肉店涉嫌恐嚇熊貓女外送員引發鄉民圍剿，店家雖停業多天但仍未道歉，甚至信心滿滿在臉書上貼文「耐心等候重開日期，沒有什麼是買一送一活動不能解決的」，店家態度被網友稱是場「公關災難」，但學者指出，長期研究顯示，台灣消費者吃東西，好吃、便宜是最優先考量，店家想在事過境遷東山再起也非難事。

台中北屯這家鴨肉店在事件發生後，網友一度用Google評價教訓店家，但業者也不斷在臉書表達意見，日前說「剁的碎碎吃的醉醉，好吃的東西經的起時間的考驗，時間會沖淡仇恨，但美味會留下」發言方向似並不有助於得到外界諒解。

昨天又貼文「我若道歉我你爹」也向網友喊話「親愛的網民們您好......不管是講什麼罵什麼，我們都虛心接受 ，但態度依舊，一直都在這直球對決，不躲也不閃，不會神隱」高調的態度未改，鄉友關注，回應依舊熱烈。

彰化師範大學企管系教授葉凱莉說，雖然看起來網路上對店家撻伐，有許多負面留言，但因屬於地方小店，並非知名品牌，事件可能隨著時間就被淡忘，加上店員針對的是外送員，不是消費大眾，一般民眾認為對自己的影響小，透過事件去串聯抵制的力量有限。

葉凱莉也指出，從理論來看，台灣消費決策上價格、口味絕對是最優先考量，店家的社會責任、正面形象等往往都排在很後面，反觀國外因從小學習投入公眾事務，對於不好的事情會願意付出改變，不只是輿論上的壓力，也會身體力行拒絕。

葉凱莉表示，除非店家違法，否則對於這樣的市場秩序政府沒有完善制度管理，消費者也缺乏對優良廠商的堅持與認同，應由教育加強消費端身體力行鼓勵有正面社會影響力的店家。