北斗鎮今起二度關懷高風險獨老　每天問安送餐

冷氣團一波接一波，彰化縣北斗鎮公所啟動關懷獨老，今天鎮長李玄在與鎮公所志工前往探親4名長者，看見長者桌上沒食物，交代社會課趕快到附近商家購買餅乾等食品，追加贈品讓獨老過寒冬。

今天下午起，鎮公所和志工隊二度探視特別弱勢的4名長者。91歲許姓獨居長者未婚，從年輕到老都做工維生，年邁體衰無力工作，住在繼承的舊屋，靠低收入戶生活補助維生，去年鎮公所志工隊修繕屋頂，讓許姓長者脫離住「漏仔透風厝」的無品質生活，可是他幾乎家徒四壁，鎮長李玄在今天看到桌上沒食物，連忙叫鎮公所人員到附近採買餅乾，給牙口不好的許姓長者含在嘴裡溶化，補充熱量。

北斗鎮公所列冊100名低收入長者，鎮公所志工隊在上周冷氣團來襲時，分頭探視和贈送必需用品，氣象預報今天起氣溫下降，冷氣團接力冷到下周，鎮公所展開二度探視高齡及特別弱勢的長者，贈送暖暖包、熱水瓶，臨時加贈食品，並要求送餐團體不分例假日，每天按時送午、晚餐，志工隊每天至少打一次電話問安。