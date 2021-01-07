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連鎖餐飲公司今教埔心鄉學子做比薩 學技術也吃美食
新冠肺炎疫情擋不住社會愛心，彰化縣埔心鄉1所國中、7所國小的29名學業績優的經濟弱勢學生，今天到唯賀國際餐飲公司總部學做Pizza；埔心國中陳姓學生說，第二年進入唯賀總部，印象加倍深刻，她以後長大，會找朋友到唯賀等願意從事公益活動的公司企業消費。
埔心鄉8所國中小學的29名學生到唯賀總部，參加「一路向愛．與您『童』在」歲末感恩餐會活動，學生各自發揮創意做Pizza，喜歡吃海鮮的放滿墨魚圈、蝦仁和蟹肉，偏愛豬肉和香腸的做肉丁香腸比薩，有些小朋友用食材拼成恐龍、花朵等圖案，烘烤出爐先拍照再大快朵頤。
去年唯賀國際餐飲公司舉辦草地餐會招待學童，今年教做Pizza。「教他釣魚更勝於給魚吃。」唯賀總經理吳家德表示，近日有一名洪姓學童申請急難救助，唯賀透過學校得知洪童的父親獨力奉養3名子女和高齡雙親，洪童的姊姊就讀高中，半工半讀，唯賀安排她到連鎖店打工，待遇較好，又能學到營業技術，取代發給急難救助金的一次金錢濟助，得到很多網友肯定，讓唯賀集團建立新的協助模式。
埔心鄉長張乘瑜說，唯賀國際餐飲公司旗下有62家NU PASTA、15家天利食堂，兩大餐飲品牌分布全台各縣市，董事長張家銘是員林市人，把唯賀總部設在埔心鄉，很照顧埔心子弟，2015年起每學期提供弱勢學生急難獎助學金給鄉內8所學校，已幫助超過200名學生，去年起的歲末年終招待品學兼優的經濟弱勢學生到總部用餐，鄉公所和學校都感謝唯賀公司回饋地方的愛心，成為埔心鄉弱勢子弟在學習路上的重要支柱。
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