梨山地區洽公不便 台中推「和平跨域視訊八合一服務」

台中市地方稅務局全國首創建置「和平跨域視訊八合一服務」平台今天啟動，梨山地區民眾透過梨山里及平等里辦公處的視訊服務站，就可輕鬆辦理稅務、法制、客家、執行、監理、社福、民政、地政等業務，享受即時又便利的整合性服務，民眾洽公品質再提升。

「和平跨域視訊八合一服務」今天在梨山遊客服務中心舉行，地方稅務局長沈政安、法制局長李善植、客家事務委員會主委江俊龍、法務部行政執行署台中分署長許萬相、梨山里長賴盛功及和平區調解委員會委員周朱桂英，都一起共同見證，並說明「八合一」服務，從原本五合一視訊服務再加入「法制、客家、執行」等業務，讓民眾洽公更方便。

地方稅務局表示，除提供原有稅單補發、通訊地址變更、所得財產資料、稅捐優惠及減免等130項服務，今後更提供納稅者權利保護、輔導辦理延、分期繳稅、輔導驗車或註銷牌照及報廢服務，讓服務更多元。

客家事務服務包括客語認證獎勵金申請、客語認證考試線上報名及客家社團活動補助申請等；法制事務有視訊調解及法律扶助；執行業務則有執行程序諮詢、分期申請、補發傳繳通知書及報告財產狀況等服務。

法制局長李善植說，市長盧秀燕上任後，對偏鄉地區各項服務，特別重視，而台八線中橫便道，因為道路工程關係，往來都必須配合固定開放時間的管制時段才能通行，梨山居民調解糾紛，需下山至和平區公所辦理，即便道路暢通時仍需費時、費力配合調解期日時間，若在梨山里辦公處建立視訊據點，透過與和平區公所調解會連線，以線上視訊連線方式進行調解，可解決梨山區居民調解不便之苦。

李善植說，視訊調解新措施是全國首創，市長核定所擬具視訊調解作業規範草案，協助和平區公所制訂視訊調解作業規範，並與和平區公所2020年8月6日舉辦「視訊調解零距離、全國首創好便民」記者會，宣導視訊調解，梨山里民眾未來不用再千辛萬苦下山調解，直接線上申請視訊調解，即可便利解決糾紛，歡迎梨山里居民多加利用。

地方稅務局強調，梨山民眾洽公只要透過「和平跨域視訊八合一服務」，相關洽公資訊只要撥打0800-000321免付費電話，或04-22585000按1接全智慧客服中心，有專人提供服務。